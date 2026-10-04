إبراهيم فايق: إحنا في ضهر منتخب مصر.. والانتقاد طبيعي وقت الحاجة

أكد الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم برنامج «الكورة مع فايق»، دعم برنامجه الكامل لمنتخب مصر، مشددًا في الوقت نفسه على أن مساندة المنتخب لا تعني عدم انتقاده عندما تكون هناك أمور تستدعي ذلك.

وقال إبراهيم فايق: «هذا البرنامج له توجه، نحن داعمين لمنتخبنا الوطني طوال الوقت، منتخبنا الوطني وكابتن حسام حسن».

وأضاف: «هل ده معناه إنك ما تنتقدش وقت النقد؟ لا، انتقد لما تشوف حاجة تستحق، ده طبيعي، لكن الخط الكبير إنك مع المنتخب وفي ضهر المنتخب».

ويواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة جنوب أفريقيا وديًا، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، ضمن برنامج الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، لتجهيز اللاعبين والاستقرار على التشكيل الأمثل خلال الفترة المقبلة.

ويركز الجهاز الفني خلال التدريبات على معالجة الأخطاء والسلبيات التي ظهرت في المباريات الأخيرة، إلى جانب تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والاطمئنان على جاهزية اللاعبين من الناحيتين البدنية والفنية، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الانسجام قبل مواجهة جنوب أفريقيا.

وكانت بعثة منتخب مصر قد عادت إلى القاهرة الأربعاء الماضي قادمة من جنوب السودان، عقب انتهاء معسكرها الخارجي، وبدأ الجهاز الفني الاستعداد للمواجهة الودية، في ظل ضيق الوقت بين المباريات.

وتعد مباراة جنوب أفريقيا اختبارًا قويًا لمنتخب مصر أمام أحد المنتخبات المميزة في القارة الأفريقية، ويستهدف الجهاز الفني تحقيق أكبر استفادة فنية من اللقاء، مع منح الفرصة لعدد من اللاعبين وتجربة بعض العناصر في مراكز مختلفة، ضمن خطة الإعداد للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين الثلاثاء الماضي على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط، وفق المعطيات الواردة، في صدارة المجموعة الثانية، بينما جاء مالاوي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم أنجولا برصيد نقطة، ويتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط.

وتأتي تصريحات إبراهيم فايق في إطار التأكيد على دعم المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على استمرار النقد عندما تكون هناك ملاحظات فنية أو إدارية تستدعي الطرح والمناقشة.