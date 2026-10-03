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إبراهيم فايق يكشف كواليس قرار «فيفا» ضد الزمالك في قضية معالي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق يكشف كواليس قرار «فيفا» ضد الزمالك في قضية معالي

معالي
معالي
يارا أمين

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، عن تفاصيل جديدة بشأن العقوبة المالية الموقعة على نادي الزمالك من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خلفية قضية اللاعب المغربي معالي.

وقال إبراهيم فايق إن غرفة فض المنازعات في «فيفا» أصدرت قرارًا بتغريم الزمالك مبلغ 611 ألف دولار، موضحًا أن القضية وصلت إلى النادي باللغة الفرنسية، وكان يتعين على إدارة الزمالك ترجمة القرار من أجل التعامل معه، سواء من خلال تقديم الرد أو سداد المبلغ المستحق.

وأضاف فايق أن الزمالك أرسل خطابًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم يطلب فيه إعادة إرسال القضية باللغة الإنجليزية، وهو الطلب الذي وصفه الإعلامي بأنه تصرف غير معتاد.

وأوضح إبراهيم فايق أن رد «فيفا» على طلب الزمالك جاء حاسمًا، حيث تمسك الاتحاد الدولي بضرورة تنفيذ القرار وسداد الغرامة المالية، وفقًا لما ذكره الإعلامي خلال تصريحاته التلفزيونية.

وأشار فايق إلى أن قيمة الغرامة الموقعة على الزمالك تبلغ 611 ألف دولار، في إطار النزاع المتعلق باللاعب المغربي معالي.

إبراهيم فايق نادي الزمالك فيفا الزمالك معالي

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