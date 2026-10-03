أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات ملف تجديد عقد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع القلعة الحمراء.

وقال شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية: «أعتقد إن ملف تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي هينتهي بالنهاية السعيدة اللي جمهور الأهلي بيتمناها».

ويأتي ملف تجديد محمد هاني في الوقت الذي يستعد فيه الأهلي لخوض مواجهة مرتقبة أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، وتحمل القمة المرتقبة رقم 133 في تاريخ مواجهات الفريقين.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل أهمية المباراة في المنافسة على جدول ترتيب الدوري مع بداية الموسم الجديد.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية.