موعد مباراة السعودية وقطر في كأس الخليج والقنوات الناقلة

يستعد منتخب السعودية الأولم لكرة القدم لمواجهة منتخب قطر، في إطار مباريات بطولة كأس الخليج

وكان منتخب السعودية قد تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة.

على الناحية الأخرى تأهل منتخب قطر بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثاني من بطولة كأس الخليج برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة.

موعد مباراة السعودية وقطر اليوم في كأس الخليج

ويلتقي منتخب السعودية مع نظيره منتخب قطر في الساعة السابعة إلا خمسة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر في نصف نهائي بطولة كأس الخليج.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقطر اليوم في كأس الخليج

وسوف تذاع مباراة السعودية مع منتخب قطر على قنوات الكأس الرياضية

وأبو ظبي الرياضية

والكويت الرياضية وعمان الرياضية

والشارقة الرياضية.