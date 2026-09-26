موعد مباراة الكويت والعراق في كأس الخليج والقنوات الناقلة

يستعد منتخب الكويت لخوض مواجهة قوية أمام نظيره العراقي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، المقامة حاليًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتحظى مباراة الكويت والعراق بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين، في ظل سعي كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز فرصه في المنافسة على التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

ترتيب المجموعة الأولى قبل مباراة الكويت والعراق

يدخل منتخب الكويت اللقاء وهو في المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة الأولى دون رصيد من النقاط، بعدما خسر مباراته في الجولة الافتتاحية.

على الجانب الآخر، يمتلك منتخب العراق نقطة واحدة في رصيده، بالتساوي مع منتخب عمان، بينما يتصدر المنتخب السعودي جدول المجموعة برصيد 3 نقاط، عقب فوزه في الجولة الأولى.

ويأمل المنتخب الكويتي في تحقيق الانتصار وحصد أول ثلاث نقاط له، فيما يسعى المنتخب العراقي إلى اقتناص الفوز من أجل الاقتراب من صدارة المجموعة والمنافسة بقوة على بطاقة التأهل.

موعد مباراة الكويت والعراق اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة الكويت والعراق، اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، في تمام الساعة 6:55 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والعراق، بينما تنطلق في 7:55 مساءً بتوقيت الكويت والإمارات.

وتقام المباراة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27».

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والعراق

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الكويت والعراق عبر عدد من القنوات الرياضية، وهي قنوات الكأس، وعمان الرياضية، والكويت الرياضية، والرياضية السعودية، والبحرين الرياضية، والرابعة العراقية، إلى جانب تطبيق شاشة.

المنتخبات المشاركة في خليجي 27

وتشهد النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج العربي مشاركة 8 منتخبات، هي السعودية، الكويت، العراق، عمان، البحرين، الإمارات، قطر واليمن، حيث تتنافس المنتخبات على لقب البطولة خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026 في المملكة العربية السعودية.