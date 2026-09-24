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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد والقنوات الناقلة لمباراة قطر والبحرين اليوم في كأس الخليج

قطر والبحرين
قطر والبحرين
رباب الهواري

يستهل منتخب قطر مشواره في منافسات بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بمواجهة قوية أمام نظيره البحريني، في اللقاء الذي يجمع بين المنتخبين على استاد الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة السعودية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقام منافسات النسخة الـ27 من بطولة كأس الخليج في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري وحتى 6 أكتوبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات تتنافس على حصد اللقب.

مجموعة قطر والبحرين في خليجي 27

ويتواجد منتخبا قطر والبحرين ضمن المجموعة الثانية في بطولة خليجي 27، إلى جانب منتخبي الإمارات واليمن، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق بداية قوية وحصد النقاط الثلاث في الجولة الافتتاحية.

وتنص لوائح البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الإقصائي، ما يمنح مواجهة قطر والبحرين أهمية كبيرة في حسابات المنافسة على بطاقتي التأهل.

موعد مباراة قطر والبحرين اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة قطر والبحرين، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، على استاد الأمير عبدالله الفيصل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وقطر والبحرين، بينما تنطلق المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويدخل المنتخبان اللقاء بهدف تحقيق الانتصار في ضربة البداية، خاصة أن الفوز سيمنح صاحبه أفضلية مبكرة في ترتيب المجموعة الثانية قبل استكمال باقي مباريات دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والبحرين

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة قطر والبحرين في افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة خليجي 27 عبر عدد من القنوات الرياضية، وهي:

* قنوات الكأس.
* قناة شاشا.
* عمان الرياضية.
* الكويت الرياضية.
* الرياضية السعودية.
* البحرين الرياضية.
* الرابعة العراقية.

وتضم بطولة خليجي 27 منتخبات السعودية والكويت والعراق وعمان والبحرين والإمارات وقطر واليمن، حيث تتنافس المنتخبات الثمانية على لقب البطولة خلال الفترة المحددة للمسابقة.

منتخب قطر منتخب البحرين كأس الخليج اخبار الرياضة

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