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حمدي فتحي يقود الوكرة لانطلاقة ناجحة في كأس قطر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمدي فتحي يقود الوكرة لانطلاقة ناجحة في كأس قطر

حمدي فتحي
حمدي فتحي
عمرو مصطفى

حقق فريق الوكرة القطري، بداية قوية في مشواره ببطولة كأس قطر، بعدما تغلب على السيلية بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

الوكرة يبدأ كأس قطر بالفوز على السيلية

 

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري حمدي فتحي أساسيًا مع الوكرة، ليواصل اللاعب حضوره في التشكيل الأساسي للمباراة الخامسة على التوالي هذا الموسم، دون أن يغادر أرض الملعب خلال أي منها.

وحسم الوكرة المباراة مبكرًا، بعدما نجح باولو كاليوني في تسجيل هدف التقدم برأسية مع حلول الدقيقة الثانية، ليحافظ فريقه على تفوقه حتى نهاية اللقاء، ويخرج بأول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

وتضم منافسات كأس قطر هذا الموسم 20 فريقًا من الدرجتين الأولى والثانية، حيث يخوض كل فريق 4 مباريات خلال مرحلة الدوري، بينما تحجز الفرق الثمانية الأولى مقاعدها في الدور ربع النهائي.

ويستعد الوكرة لخوض مباراته الثانية أمام الخريطيات يوم 28 سبتمبر الجاري، في الوقت الذي يترقب فيه حمدي فتحي الانضمام إلى معسكر منتخب مصر بالقاهرة، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

الوكرة فريق الوكرة كأس قطر بطولة كأس قطر السيلية

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