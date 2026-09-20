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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات الوحش الأمريكي تسلا سايبرتراك 2026.. صور

تسلا سايبرتراك 2026
تسلا سايبرتراك 2026
صبري طلبه

نتحدث هنا عن واحدة من أبرز السيارات التي أحدثت ضجة كبيرة منذ بداية فكرة طرحها، إذ جاءت تسلا سايبرتراك 2026 لتقدم تصورًا مختلفًا لشاحنة البيك أب الكهربائية، سواء من حيث التصميم أو طبيعة منظومة الحركة. 

ومنذ الكشف عنها، لفتت السيارة الأنظار بتصميمها الخارجي ذي الخطوط الحادة والهيكل ذي المظهر غير التقليدي، وهو ما جعلها محل حديث واسع بين مؤيد يرى في شكلها توجهًا عصريًا، وآخر يعتبر التصميم بعيدًا عن الشكل المعتاد لشاحنات البيك أب.

تسلا سايبرتراك

أبعاد تسلا سايبرتراك

تنتمي تسلا سايبرتراك إلى فئة البيك أب الكبيرة الفاخرة، وتأتي بطول يبلغ 5,682 مم، بينما يصل عرضها إلى 2,031 مم وارتفاعها إلى 1,779 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3,635 مم، ويتراوح وزن السيارة من دون ركاب بين 2,775 و3,113 كجم.

وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 1,897 لترًا، بما يتناسب مع طبيعتها كشاحنة، كما تحصل على مصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية بتقنية LED، مع عجلات من الألمنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف،  وتأتي المرايا الخارجية مع إمكانية الضبط والطي كهربائيًا، بينما يعتمد السقف على تصميم زجاجي من دون فتحة.

تسلا سايبرتراك

تسلا سايبرتراك والأداء الفني 

تطرح تسلا سايبرتراك بعدة خيارات من أنظمة الحركة الكهربائية، ويعتمد الإصدار الأول على محرك كهربائي واحد مع نظام دفع كلي للعجلات AWD، إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي بسرعات واحدة، وتحمل هذه النسخة اسم Long Range، وتوفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 563 كم.

وتبلغ السرعة القصوى لهذا الإصدار 180 كم في الساعة، بينما تستغرق السيارة 6.6 ثانية للانتقال من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة، كما تصل قدرتها على السحب إلى 3,385 كجم، في حين يبلغ وزن الحمولة 1,134 كجم.

تسلا سايبرتراك

تنتقل سايبرتراك في فئة AWD إلى منظومة تعتمد على محركين كهربائيين مع نظام دفع كلي للعجلات، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بسرعات واحدة، ويصل مدى القيادة في هذه النسخة إلى 523 كم، بينما تستمر السرعة القصوى عند 180 كم في الساعة.

ويظهر الاختلاف بصورة أوضح في الأداء، إذ تحتاج هذه الفئة إلى 4.3 ثانية فقط للوصول من صفر إلى 100 كم في الساعة، كما تصل قدرة القطر إلى 4,990 كجم.

تسلا سايبرتراك

سايبرتراك Cyberbeast الأعلى تجهيزًا 

تأتي فئة Cyberbeast بمنظومة حركة تعتمد على ثلاثة محركات كهربائية، مع نظام دفع كلي AWD وناقل حركة أوتوماتيكي بسرعات واحدة، ويبلغ مدى القيادة الكهربائي لهذه النسخة 515 كم، بينما ترتفع سرعتها القصوى إلى 209 كم في الساعة.

وتقدم هذه الفئة أقوى أرقام الأداء بين منظومات الحركة المذكورة، حيث يمكنها التسارع من صفر إلى 100 كم في الساعة خلال 2.7 ثانية، كما يصل وزن القطر إلى 4,990 كجم.

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