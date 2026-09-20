فورد موستنج ماك E 2026 GT.. بقوة تقارب 500 حصان

تأتي فورد موستنج ماك E GT موديل 2026 ضمن فئة السيارات الكهربائية ذات الطابع الرياضي، مع الاعتماد على منظومة دفع بالكامل بالكهرباء بدلًا من محركات الاحتراق التقليدية.

وتحمل نسخة GT مواصفات تجمع بين القوة المرتفعة والدفع الكلي، إلى جانب بطارية كبيرة تتيح نطاق قيادة يصل إلى 419 كم بالشحنة الواحدة، إضافة إلى باقة من التجهيزات.

فورد موستنج ماك E 2026 GT

محركات فورد موستنج ماك E 2026 GT

تعتمد السيارة على محركين كهربائيين يعملان مع نظام دفع كلي للعجلات AWD، وتصل القوة الإجمالية إلى 487 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 950 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

تسارع إلى 100 كم خلال 3.5 ثانية

تنعكس أرقام القوة وعزم الدوران بصورة مباشرة على أداء السيارة، إذ تستطيع موستنج ماك E GT الانطلاق من الثبات والوصول إلى سرعة 100 كم/س خلال 3.5 ثانية، إلى جانب اعتمادها على نظام الدفع الكلي الذي يوزع القوة على العجلات الأربع.

فورد موستنج ماك E 2026 GT

بطارية بسعة 91 كيلوواط ساعة

تحصل السيارة فورد موستنج ماك E 2026 GT على بطارية تبلغ سعتها 91 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 419 كم، وتدعم موستنج ماك E GT الشحن عبر التيار المتردد AC بجهد يبلغ 240 فولت، مع محول بقدرة 10.5 كيلوواط.

فورد موستنج ماك E 2026 GT

أبعاد فورد موستنج ماك E 2026 GT

تبلغ أبعاد موستنج ماك E GT طولًا يصل إلى 4,714 مم، فيما يبلغ عرضها 1,882 مم وارتفاعها 1,626 مم، وتستند السيارة إلى قاعدة عجلات بطول 2,985 مم، وتوفر مساحة تخزين تبلغ 974 لترًا.