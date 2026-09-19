مفاجأة لعشاقها.. ألفا روميو تلمح لعودة سيارة طال انتظارها

كشفت شركة «ألفا روميو» الإيطالية، التابعة لمجموعة ستيلانتس، عن خطتها للكشف عن سيارة اختبارية جديدة بالكامل خلال فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات، الممتد بين 12 و18 أكتوبر 2026.

وتصف الشركة هذا النموذج الجديد بأنه «بيان للمستقبل» وتجسيد لرؤيتها التصميمية القادمة، مشيرة إلى أن هذا المشروع المبتكر أُعد خصيصًا لعشاق القيادة والباحثين عن التجربة الرياضية الأصيلة خلف عجلة القيادة.

المكونات الأساسية للتصميم والصورة التشويقية

نشرت العلامة الإيطالية صورة تشويقية أظهرت جزءًا منحوتًا من الهيكل الخارجي المكسو باللون الأحمر الشهير للعلامة «Alfa Rosso»، مع الحفاظ على غموض التفاصيل البصرية وتحديد الملامح البنيوية للمركبة.

وأوضحت ألفا روميو أن هذا النموذج المبتكر يستند إلى ثلاثة عناصر جوهرية تتمثل في الهوية الإيطالية العريقة، والطابع الرياضي الذي يبحث عن الديناميكية المتطورة، واللون الأحمر الذي يرمز للأداء العالي.

وتطمح الشركة عبر هذه الرؤية المبتكرة إلى تقديم لغة تصميمية تمهد للجيل الجديد من سياراتها القادمة.

التموضع الاستراتيجي ضمن خطط مجموعة ستيلانتس

يأتي تقديم هذا النموذج في توقيت مهم للعلامة التجارية ضمن استراتيجية «Fastlane 2030» الخاصة بمجموعة ستيلانتس، والتي تستهدف إعادة تشكيل فئات السيارات الرياضية والمتوسطة وتطوير الإصدارات المحدودة عبر قسم «Bottega Fuoriserie».

وتشكل هذه الخطة تمهيدًا لإعادة تقديم الطرازات القادمة وتعزيز تنافسية الشركة في قطاع السيارات الفاخرة أمام الصانعين الأوروبيين مثل فولكس فاجن وغيرها، حيث يُنتظر أن توضح المؤتمرات الصحفية المصاحبة للمعرض في 12 أكتوبر 2026 التفاصيل الهندسية والتوجهات المستقبلية لمنظومات الدفع التي ستعتمدها ألفا روميو في المرحلة القادمة.