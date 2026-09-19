قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الجدل.. محافظة القاهرة: شجرة المعادي سقطت بشكل طبيعي ولم تقطع
الأعلى للإعلام يقر إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين.. ونواب يشيدون
الحبس سنة لصانعة محتوى روجت لتعدد الأزواج والإنجاب غير المنسوب
شروط وضوابط التقديم.. الأوقاف تفتح باب التقدم لمسابقة الإيفاد الدائم لأئمة المساجد
الإسكان تعلن فتح باب التقدم لـ25 ألف وحدة سكنية غدا | تفاصيل
مدفيديف يلوّح برد روسي عسكري على العقوبات الأمريكية الجديدة
جبته ليه؟.. إكرامي يتساءل عن سبب عدم مشاركة هذا اللاعب مع الأهلي
الداخلية تداهم أوكار الجريمة.. مصرع 5 عناصر وضبط مخدرات بـ192 مليون جنيه
3 بدائل للاختيار.. التعليم العالي تعلن حل مشكلة المتقدمين لكلية الطب بجامعة شرق بورسعيد
نائب محافظ قنا يتابع ملفات التصالح والمتغيرات المكانية "أون لاين"
نجل بايدن يطرح تساؤلات بشأن عٍلم إسرائيل المسبق بهجوم 7 أكتوبر
اجتماع حاسم في الزمالك غدا.. المستحقات وملفات مهمة على طاولة مجلس الإدارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة لعشاقها.. ألفا روميو تلمح لعودة سيارة طال انتظارها

ألفا روميو 2026
ألفا روميو 2026
عزة عاطف

كشفت شركة «ألفا روميو» الإيطالية، التابعة لمجموعة ستيلانتس، عن خطتها للكشف عن سيارة اختبارية جديدة بالكامل خلال فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات، الممتد بين 12 و18 أكتوبر 2026. 

وتصف الشركة هذا النموذج الجديد بأنه «بيان للمستقبل» وتجسيد لرؤيتها التصميمية القادمة، مشيرة إلى أن هذا المشروع المبتكر أُعد خصيصًا لعشاق القيادة والباحثين عن التجربة الرياضية الأصيلة خلف عجلة القيادة.

المكونات الأساسية للتصميم والصورة التشويقية

نشرت العلامة الإيطالية صورة تشويقية أظهرت جزءًا منحوتًا من الهيكل الخارجي المكسو باللون الأحمر الشهير للعلامة «Alfa Rosso»، مع الحفاظ على غموض التفاصيل البصرية وتحديد الملامح البنيوية للمركبة. 

وأوضحت ألفا روميو أن هذا النموذج المبتكر يستند إلى ثلاثة عناصر جوهرية تتمثل في الهوية الإيطالية العريقة، والطابع الرياضي الذي يبحث عن الديناميكية المتطورة، واللون الأحمر الذي يرمز للأداء العالي. 

وتطمح الشركة عبر هذه الرؤية المبتكرة إلى تقديم لغة تصميمية تمهد للجيل الجديد من سياراتها القادمة.

التموضع الاستراتيجي ضمن خطط مجموعة ستيلانتس

يأتي تقديم هذا النموذج في توقيت مهم للعلامة التجارية ضمن استراتيجية «Fastlane 2030» الخاصة بمجموعة ستيلانتس، والتي تستهدف إعادة تشكيل فئات السيارات الرياضية والمتوسطة وتطوير الإصدارات المحدودة عبر قسم «Bottega Fuoriserie». 

وتشكل هذه الخطة تمهيدًا لإعادة تقديم الطرازات القادمة وتعزيز تنافسية الشركة في قطاع السيارات الفاخرة أمام الصانعين الأوروبيين مثل فولكس فاجن وغيرها، حيث يُنتظر أن توضح المؤتمرات الصحفية المصاحبة للمعرض في 12 أكتوبر 2026 التفاصيل الهندسية والتوجهات المستقبلية لمنظومات الدفع التي ستعتمدها ألفا روميو في المرحلة القادمة.

ألفا روميو 2026 معرض باريس للسيارات سيارات ألفا روميو ستيلانتس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع

الجنيه الذهب أم السبيكة؟.. خبير يوضح الفرق في المصنعية ونسبة الخسارة عند البيع

معتمد جمال

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة.. ما الجديد؟

السعودية

السعودية .. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض والخرج

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

أسعار الدواجن

بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

حمدي الوزير

رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح

محمد صلاح

فرج عامر عن تصريحات مدرب طرابزون : صلاح هو اللي عمل في نفسه كده

ترشيحاتنا

زلزال

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب منطقة «أماكوسا - نادا» اليابانية

القومي للبحوث

القومي للبحوث يطلق النسخة الأولى من المدرسة الصيفية للمواد النانوية للطاقة المستدامة والمياه

وزارة التعليم العالي

التعليم العالي: فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة ومدارس STEM والنيل

بالصور

احذر مكون موجود في بعض أنواع مشروبات الإلكتروليت.. خطر خفي قد يهدد الكلى

مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟

تركيب الرموش الصناعية يزيد خطر الإصابة بـ عث العين.. دراسة تكشف مفاجأة

هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟

هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟.. طبيب تغذية يحسم الجدل

هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟
هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟
هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟

بفستان عنابي وإكسسورات فاخرة.. دينا فؤاد تتألق بإطلالة أنيقة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد