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شروط وضوابط التقديم.. الأوقاف تفتح باب التقدم لمسابقة الإيفاد الدائم لأئمة المساجد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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شروط وضوابط التقديم.. الأوقاف تفتح باب التقدم لمسابقة الإيفاد الدائم لأئمة المساجد

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
خالد يوسف

 أعلنت وزارة الأوقاف رسمياً عن فتح باب التقدم لمسابقة الإيفاد الدائم لعام 2026 أمام نخبة أئمتها الأجلاء، بهدف اختيار أفضل الكوادر الدعوية المؤهلة لتمثيل مصر خير تمثيل في الخارج، ونسج جسور التواصل الثقافي والديني، وفق ضوابط وشروط دقيقة تكفل اختيار الأكفاء لحمل رسالة الإسلام السمحة عالمياً، وذلك ​في إطار رسالتها السامية لنشر صحيح الإسلام ومفاهيمه الوسطية المستنيرة في شتى بقاع الأرض.

شروط مسابقة وزارة الأوقاف الإيفاد الدائم 2026

حددت وزارة الأوقاف شروط التقدم للمسابقة، وجاءت كالتالي:

1) أن يكون المتقدم مسكنا على درجة مالية بموازنة وزارة الأوقاف.

أئمة الايفاد الدائم

2) أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن ستة أعوام، اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان.

3) أن يكون حاصلا في تقارير الكفاية على مرتبة «ممتاز» خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

4) ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة، وتمت مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين الأخيرين.

5) ألا يزيد سن المتقدم على 55 عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.

6) أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في المواد الآتية:

- القرآن الكريم كاملا.

- العقيدة.

- التفسير وعلوم القرآن.

- الحديث وعلومه.

- الفقه وأصوله.

- السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي.

- المعلومات العامة والسمات الشخصية.

7) أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.

أئمة الوزارة

8) أن يكون حسن السير والسلوك.

10) ألا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية.

11) ألا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة، كالسفارة المعنية أو الشئون القانونية أو غيرها، بحرمانه من الإيفاد إلى الخارج، ما لم يكن قد ألغي القرار أو سحبت التوصية.

12) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


موعد بدء التقديم لمسابقة الإيفاد

أوضحت وزارة الأوقاف، أن التقديم يبدأ اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان، ولمدة أسبوعين، على أن يكون المتقدم مستوفيا جميع الشروط المقررة.  

وأكدت الوزارة أن المتقدم يتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة.


كيفية التقديم في مسابقة إيفاد الخطباء للخارج

يمكن للراغبين في التقديم بمسابقة إيفاد الخطباء للخارج عبر الموقع الرسمي للوزارة «أوقاف أون لاين»، اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان ولمدة 15 يومًا، وضرورة استيفاء كافة الشروط وصحة البيانات.

أئمة الاوقاف

وتجرى اختبارات المسابقة على مرحلتين، تبدأ الأولى بالاختبارات التحريرية، تليها مرحلة الاختبارات الشفوية للناجحين فقط، وتعلن مواعيد اختبارات التصفية الأولية عبر موقع الوزارة عقب انتهاء فترة التقديم.

مسابقة الإيفاد الدائم وزارة الأوقاف أئمة المساجد صحيح الإسلام

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