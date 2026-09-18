بشرى لأهل العطاء.. وزارة الأوقاف تعلن كشوف القرعة العلنية للحج 2026

أعلنت وزارة الأوقاف، كشوف القرعة العلنية للحج (النظام الفردي وبالمرافق – أساسي واحتياطي)، مع اعتماد استثناءات إنسانية تقديرًا لمن أتموا عطاءهم الوظيفي وبلغوا سن المعاش.

كشوف القرعة العلنية للحج 2026

وزارة الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة القراءة الحرة 2026

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين في مسابقة القراءة الحرة ٢٠٢٦م، التي شهدت تنافسًا علميًّا وثقافيًّا بين المشاركين وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للسادة الأئمة والواعظات، وتشجيعهم على القراءة والاطلاع المستمر، وتنمية مهاراتهم العلمية والمعرفية.

وتأتي المسابقة ضمن جهود الوزارة لتشجيع القراءة والتحصيل العلمي، وتوسيع مدارك السادة الأئمة والواعظات، وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، بما يعينهم على أداء رسالتهم الدعوية والعلمية، ويسهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وتحرص وزارة الأوقاف، من خلال هذه المسابقة، على دعم المعرفة والثقافة، وإتاحة المجال أمام السادة الأئمة والواعظات للتنافس العلمي والثقافي، والاستفادة من القراءة والاطلاع في تطوير قدراتهم وتعزيز معارفهم، بما يخدم العلم والدعوة والمجتمع.

وتقدمت وزارة الأوقاف بخالص التهنئة إلى جميع الفائزين، وترجو لهم دوام التوفيق والتميز، ومواصلة مسيرتهم العلمية والثقافية، والإسهام بما اكتسبوه من معارف في خدمة العلم والدعوة والمجتمع.