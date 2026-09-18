عمرو موسى: لا يجب بناء سدود جديدة على مياه النيل

طالب عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدولة العربية، بعدم بناء أي سدود جديدة على نهر النيل من جانب إثيوبيا، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يجب له الحدوث تماماً.

وأضاف عمرو موسى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة،: “ممنوع إقامة أي سد آخر في إثيوبيا، وده من خلال الدول التي تمول”، لافتا إلى أن الشرق الأوسط الجديد لن يبقى جديدا إلا عندما تحل مشكلة مياه النيل".

وأكد وزير الخارجية الأسبق، أننا تستطيع أن نفعل الكثير، وعلينا فهم هذا الأمر جيدا.