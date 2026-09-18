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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس غدًا.. انخفاض جديد في الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

الطقس غدًا.. انخفاض جديد في الحرارة ورياح مثيرة للأتربة
الطقس غدًا.. انخفاض جديد في الحرارة ورياح مثيرة للأتربة
عبد العزيز جمال

تشهد البلاد غدًا السبت 19 سبتمبر 2026 انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لتتغير الأجواء تدريجيًا بعد الارتفاعات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون حارًا ورطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين تظل الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.
 

حالة الطقس غدًا


 

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء، وسط نشاط للرياح يساعد على تلطيف الأجواء مساءً في بعض المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة غدًا السبت 19 سبتمبر

تشهد درجات الحرارة تفاوتًا بين المناطق، مع استمرار الأجواء الأكثر حرارة على جنوب الصعيد، وجاءت درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة كالتالي:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 34 درجة.
  • الوجه البحري: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 33 درجة.
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 درجة، والمحسوسة 32 درجة.
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة.
  • شمال الصعيد: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة.
  • جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 41 درجة.

وتوضح درجات الحرارة المتوقعة استمرار الفارق بين المناطق الشمالية والجنوبية، حيث تسجل السواحل الشمالية أقل درجات الحرارة، بينما تظل مناطق جنوب الصعيد الأعلى حرارة خلال ساعات النهار.

الظواهر الجوية المتوقعة السبت

تتعدد الظواهر الجوية المصاحبة لحالة الطقس غدًا، وفي مقدمتها الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح، وفق توقعات الأرصاد الجوية.

شبورة مائية صباحًا

تظهر الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وتمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وقد تؤثر الشبورة على مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، لذلك تتطلب القيادة على الطرق المتأثرة مزيدًا من الحذر خلال ساعات الصباح الباكر.

فرص أمطار خفيفة على السواحل وشمال الوجه البحري

تشير التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

ولا تعني فرص الأمطار هطولها على جميع المناطق، إذ تظل مرتبطة بالتوزيعات الجوية ومناطق تكاثر السحب خلال فترات التوقع.
 

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سحب منخفضة وفرص ضعيفة جدًا للأمطار

ومن المتوقع أيضًا تكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، إلى جانب جنوب محافظة البحر الأحمر ومناطق من أقصى جنوب الصعيد.

وقد يصاحب هذه السحب فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، بنسبة حدوث تقدر بنحو 10% تقريبًا.

وتأتي هذه الظاهرة بالتزامن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، ما قد يؤدي إلى تغيرات محدودة في طبيعة الأجواء من منطقة إلى أخرى.

نشاط رياح بسرعة تصل إلى 40 كم في الساعة

تشهد أغلب أنحاء البلاد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، وهو نشاط يساعد على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء، خاصة في المناطق المكشوفة.

وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، وذلك على فترات متقطعة، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية في بعض المناطق المتأثرة.
 

حال الطقس اليوم

الطقس غدًا بين انخفاض الحرارة واستمرار الرطوبة

ويأتي انخفاض درجات الحرارة غدًا السبت على أغلب الأنحاء بالتزامن مع استمرار تأثير الرطوبة، لذلك لا يعني تراجع درجات الحرارة بالضرورة اختفاء الإحساس بالحرارة خلال ساعات النهار.

وتظل المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد تحت تأثير أجواء حارة ورطبة نهارًا، بينما تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، مع تحسن نسبي خلال ساعات الليل.

وفي المقابل، يساعد نشاط الرياح مساءً على تلطيف الأجواء في بعض المناطق المكشوفة، مع استمرار فرص ظهور الشبورة المائية صباحًا، إلى جانب فرص الأمطار الخفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتشير حالة الطقس غدًا إلى بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار بعض الظواهر الجوية التي تتطلب الانتباه، خاصة الشبورة المائية في الصباح ونشاط الرياح المحمل بالرمال والأتربة في بعض مناطق جنوب الصعيد والوادي الجديد.

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