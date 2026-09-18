طقس متقلب.. سقوط أمطار في 5 مراكز بمحافظة البحيرة

فاجأت أمطار متفاوتة الشدة، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، أهالي محافظة البحيرة خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، بالتزامن مع انتشار كثيف للسحب وتقلبات جوية شهدتها عدة مناطق بالمحافظة.

وسجلت بعض المناطق بمراكز دمنهور والرحمانية وشبراخيت وأبو حمص ورشيد سقوط أمطار فجر اليوم، وسط تقلبات جوية مفاجئة وانتشار السحب في سماء المحافظة.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن درجة الاستعداد والجاهزية، مع استمرار المتابعة الميدانية لحالة الطقس، ورصد أي تداعيات ناتجة عن سقوط الأمطار، والتعامل الفوري مع تجمعات المياه حال ظهورها.