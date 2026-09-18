قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
10 مباريات بلا تعادل.. أرقام استثنائية في الجولة الخامسة للدوري المصري
دعوة صادقة.. أول تعليق من سامح حسين بعد تعرضه لوعكة صحية
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر
تركيا تعلن تفكيك شبكة احتيال دولية مرتبطة بإسرائيل وتعتقل 175 مشتبهاً
باحثو "قومي البحوث" يكشفون مخاطر خفية لحقن التخسيس والتدخين والإجهاد الحراري
بمشاركة 20 إمامًا وواعظًا.. الأزهر والأوقاف يطلقان 3 قوافل دعوية اليوم
هل لف أطراف الموز بورق الألومنيوم يطيل عمره؟.. حقيقة الحيلة المنتشرة
4 صفقات في يناير.. كيف يعيد عموتة تشكيل قائمة الأهلي؟
مع انطلاق العام الدراسي.. 9 توجيهات حاسمة من وزير التعليم العالي للجامعات
رضا سليم يقترب من الرحيل.. الأهلي يحسم مصير المغربي
احتجز زوجته وطفليه وهدد بقتلهم.. مصرع عنصر خطير بعد مواجهة مع الشرطة بمطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

المسجد الحرام
المسجد الحرام
محمد شحتة

تنقل قناتا القرآن الكريم والسنة النبوية، شعائر صلاة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي، بحضور آلاف المصلين.

هدية من قلب مكة

وقدمت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، قطعة من كسوة الكعبة المشرفة إلى جامعة الدول العربية، وذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في خطوة تحمل دلالات دينية ورمزية تعكس مكانة الكعبة لدى المسلمين ودعم الرياض للعمل العربي المشترك.

وسلم نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، قطعة من كسوة الكعبة المشرفة، وهي عبارة عن الحزام، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، لتكون هدية من خادم الحرمين الشريفين إلى الجامعة.

وأضافت أن المبادرة تعكس كذلك دعم المملكة لدور جامعة الدول العربية في تعزيز العمل العربي المشترك، وترسيخ أواصر التعاون بين الدول الأعضاء.

وتحظى كسوة الكعبة بمكانة رمزية ودينية بارزة في السعودية والعالم الإسلامي، فيما يمثل إهداء أجزاء منها تقليداً يحمل دلالات تقديرية خاصة، نظراً لارتباطها بأقدس المواقع الإسلامية في مكة المكرمة.

الحرمين الشريفين المسجد الحرام المسجد النبوي الأزهر مكة المكرمة صلاة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية وتوجه رسالة لجمهوره

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

سرقة السيارات

يتسلق السيارات من الخلف.. لص يحول مطب محور العبور إلى مسرح للسرقة

درجات الحرارة

بشرى لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف ومفاجأة بشأن درجات الحرارة

سعر الذهب

سعر عيار 21 في الصاغة الآن

المصرى البورسعيدي

قرارات قوية من مجلس إدارة المصري بعد تراجع النتائج

ترشيحاتنا

المؤتمر الدولي السنوي الخامس للمؤسسة العلمية المصرية للأمراض النادرة في الأطفال،

الصحة : اكتشاف 5 آلاف حالة من خلال مبادرة الأمراض الوراثية

عداد الكهرباء

تحديث بيانات العداد.. كيف تساهم المنصة في حصر استهلاك الكهرباء؟

الأمومة والطفولة

القومي الطفولة والأمومة يستعد لإطلاق المبادرة الوطنية “طفل متوازن.. مجتمع متماسك”

بالصور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

سر جاذبيتها... إطلالات يارا السكري من الكاجوال إلى فساتين السهرة

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد