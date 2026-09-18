بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

تنقل قناتا القرآن الكريم والسنة النبوية، شعائر صلاة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي، بحضور آلاف المصلين.

هدية من قلب مكة

وقدمت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، قطعة من كسوة الكعبة المشرفة إلى جامعة الدول العربية، وذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في خطوة تحمل دلالات دينية ورمزية تعكس مكانة الكعبة لدى المسلمين ودعم الرياض للعمل العربي المشترك.

وسلم نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، قطعة من كسوة الكعبة المشرفة، وهي عبارة عن الحزام، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، لتكون هدية من خادم الحرمين الشريفين إلى الجامعة.

وأضافت أن المبادرة تعكس كذلك دعم المملكة لدور جامعة الدول العربية في تعزيز العمل العربي المشترك، وترسيخ أواصر التعاون بين الدول الأعضاء.

وتحظى كسوة الكعبة بمكانة رمزية ودينية بارزة في السعودية والعالم الإسلامي، فيما يمثل إهداء أجزاء منها تقليداً يحمل دلالات تقديرية خاصة، نظراً لارتباطها بأقدس المواقع الإسلامية في مكة المكرمة.