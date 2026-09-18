قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
10 مباريات بلا تعادل.. أرقام استثنائية في الجولة الخامسة للدوري المصري
دعوة صادقة.. أول تعليق من سامح حسين بعد تعرضه لوعكة صحية
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر
تركيا تعلن تفكيك شبكة احتيال دولية مرتبطة بإسرائيل وتعتقل 175 مشتبهاً
باحثو "قومي البحوث" يكشفون مخاطر خفية لحقن التخسيس والتدخين والإجهاد الحراري
بمشاركة 20 إمامًا وواعظًا.. الأزهر والأوقاف يطلقان 3 قوافل دعوية اليوم
هل لف أطراف الموز بورق الألومنيوم يطيل عمره؟.. حقيقة الحيلة المنتشرة
4 صفقات في يناير.. كيف يعيد عموتة تشكيل قائمة الأهلي؟
مع انطلاق العام الدراسي.. 9 توجيهات حاسمة من وزير التعليم العالي للجامعات
رضا سليم يقترب من الرحيل.. الأهلي يحسم مصير المغربي
احتجز زوجته وطفليه وهدد بقتلهم.. مصرع عنصر خطير بعد مواجهة مع الشرطة بمطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات الاقتحام والاعتقالات في الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات الاقتحام والاعتقالات في الضفة الغربية
قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات الاقتحام والاعتقالات في الضفة الغربية
أ ش أ

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة اقتحامات ومداهمات في عدد من مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات واحتجاز مواطنين.. فيما داهمت منازل وفتشتها في الخليل ونابلس ورام الله وبيت لحم.

ففي الخليل.. اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من المحافظة، بعد اقتحام مناطق عدة في مدينة الخليل وبلدة "خربة أمنيزل" شرق يطا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت أحد المواطنين.

وفي "خربة أمنيزل" شرق يطا جنوب الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال أحد المنازل، وداهمته وفتشته وعبثت بمحتوياته، قبل أن تعتقل مالك المنزل.

وفي نابلس.. اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، بينهم أب ونجله، خلال عمليات مداهمة وتفتيش لمنازل في المحافظة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم "الجلزون" شمال رام الله، وحي "أم الشرايط" في مدينة البيرة، وبلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع، فيما أطلقت قنابل الصوت خلال اقتحامها حي أم الشرايط، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المزرعة الغربية، وداهمت عددا من المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "زعترة" شرق المحافظة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.

وتأتي هذه الاقتحامات في إطار عمليات تنفذها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وتتنوع بين مداهمة المنازل وتفتيشها واعتقال مواطنين واحتجاز آخرين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات ومداهمات مخيمات الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية وتوجه رسالة لجمهوره

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

سرقة السيارات

يتسلق السيارات من الخلف.. لص يحول مطب محور العبور إلى مسرح للسرقة

درجات الحرارة

بشرى لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف ومفاجأة بشأن درجات الحرارة

سعر الذهب

سعر عيار 21 في الصاغة الآن

المصرى البورسعيدي

قرارات قوية من مجلس إدارة المصري بعد تراجع النتائج

ترشيحاتنا

الزمالك

لتجربه عدد من الشباب.. الزمالك يستعد لمواجهة زد

خيسوس

الدوري أبرز الإنجازات.. ماذا خسر النصر السعودي برحيل المدرب جيسوس؟

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا بتصفيات امم افريقيا

بالصور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

سر جاذبيتها... إطلالات يارا السكري من الكاجوال إلى فساتين السهرة

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد