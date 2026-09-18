رضا سليم يقترب من الرحيل.. الأهلي يحسم مصير المغربي

دخل المغربي رضا سليم، جناح الأهلي، دائرة الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية، في ظل ابتعاده عن حسابات الجهاز الفني بقيادة مواطنه الحسين عموتة.

ويسعى رضا سليم للوصول إلى اتفاق مع نادي الجيش الملكي المغربي من أجل العودة إلى صفوفه، خاصة أن فترة القيد في المغرب مستمرة حتى 25 سبتمبر الجاري.

وكان رضا سليم قد قضى الموسم الماضي معارًا إلى الجيش الملكي، قبل أن يعود إلى الأهلي مع بداية الموسم الحالي، إلا أنه لم يشارك مع الفريق في مباريات الدوري حتى الآن.

وكان اللاعب قد نفى في وقت سابق الأنباء التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق لفسخ عقده مع الأهلي والعودة إلى الجيش الملكي، مؤكدًا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

في المقابل، كشفت تقارير صحفية أن رضا سليم أصبح خارج حسابات الحسين عموتة، ما يزيد من احتمالية رحيله سواء خلال الأيام المتبقية من فترة القيد في المغرب أو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفي حال رحيل اللاعب، سيصبح الأهلي أمام إمكانية إعادة ترتيب قائمته والتعاقد مع لاعب جديد لتدعيم أحد المراكز التي يحتاج الفريق إلى تعزيزها.