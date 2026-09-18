الزمالك يحقق في تسريب عقد خوان بيزيرا

كشف محمد كارم، الناقد الرياضي، عن فتح نادي الزمالك تحقيقًا في أزمة تسريب تفاصيل عقد البرازيلي خوان بيزيرا مع النادي.



وقال محمد كارم، في لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «بنسبة 90%، إدارة نادي الزمالك أدارت ملف خوان بيزيرا باحترافية كبيرة، بداية من العرض الهزيل الأول الذي تقدم به النادي الإماراتي، ورد الزمالك في بيان لاحق على هذا العرض».



وأضاف: «قرار بيع خوان بيزيرا تم اتخاذه من جانب حسين لبيب منذ فترة طويلة، خاصة أن اللاعب لم يترك فرصة ولو واحدًا في المائة للعودة إلى الفريق».



وتابع: «الزمالك سيعلن غدًا عن انتقال خوان بيزيرا إلى شباب الأهلي دبي، والزمالك سيحصل على 3 ملايين دولار كاش، ثم سيحصل على مليون دولار في يناير ومليون دولار آخر في مارس».



وأوضح: «هناك بند لإعادة البيع وضعه الزمالك في عقد خوان بيزيرا، بنسبة 20% من إجمالي المبلغ بالكامل الذي سيتم بيع بيزيرا به لاحقًا، وليس على المبلغ الذي يزيد على الخمسة ملايين دولار التي تم بيع بيزيرا بها».



وأتم: «الزمالك مستاء للغاية من تسريب عقد خوان بيزيرا، ويجري تحقيقات بشأن تسريب هذا العقد».