ترامب: أحرزنا تقدما كبيرا نحو إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إحراز تقدم كبير نحو إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا، واصفا هذه الخطوة بـ"التاريخية".

وقال ترامب- في منشور على منصته "تروث سوشيال" اليوم /الخميس/- إن الجانبين الأمريكي والبولندي أحرزا تقدما كبيرا نحو هذه الخطوة، وعزا هذا التقدم إلى قيادة الرئيس البولندي كارول نافروتسكي.

وكتب ترامب: "أخبار رائعة! بفضل القيادة الجريئة لصديقي كارول نافروتسكي رئيس بولندا، يتم إحراز تقدم كبير نحو إنشاء قاعدة للجيش الأمريكي في بولندا. وفي حال تحقق ذلك، سيتم الإعلان عن الموقع قريبا جدا"، مضيفا: "ستكون هذه خطوة تاريخية لتحالفنا العظيم بين الولايات المتحدة وبولندا".