قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة هيثم حسن.. سيلتيك يتأخر أمام فيرينكفاروسي في الدوري الأوروبي
سفير الصين بالقاهرة: الرئيس السيسي أولى الزيارة التاريخية لرئيسنا إلى مصر الأهمية البالغة
سوق السفر العربي .. مصر للطيران تستعرض خطط تحديث أسطولها وتطوير خدماتها الرقمية
مقابل7 ملايين دولار.. تفاصيل جديدة عن بيع بيزيرا لأهلي دبي
زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية
استمرار سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية حتى 24 سبتمبر
علي إيهاب رجل مباراة الشرقية إنبي وبيراميدز في الدوري
موعد رمضان 2027 وأول أيام الصيام
معاها مخدرات .. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية نشرت فيديوهات رقص خادشة
أسامة كمال: واردات الصين من البترول تضعها في صدارة اللاعبين بسوق الطاقة العالمية
فيضانات مفاجئة في برشلونة وفالنسيا تتسبب في إلغاء رحلات جوية وتأجيل مباراة
الأزهر لمكافحة التطرف: دوافع اقتصادية تقف وراء انضمام بعض الشباب للجماعات الإرهابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحطم طائرة إف 16 أمريكية في ولاية ميتشجيان

تحطم طائرة أمريكية
تحطم طائرة أمريكية
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام بتحطم طائرة أمريكية من طراز إف 16 في ولاية ميتشيجان، وأن فرق الطوارئ توجهت إلى موقع الحادث.

ولم تتوفر بعد أي معلومات حول وقوع إصابات أو ملابسات الحادث.

والأسبوع الماضي، لقي شخصان مصرعهما، إثر تحطم طائرة صغيرة في مطار سان دييجو الأمريكي، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة حوادث الطيران التي شهدتها ولاية كاليفورنيا خلال الأيام الماضية، بحسب RT.

ولقي 5 أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة تجارية تابعة لإحدى الشركات؛ بعد انحرافها عن المدرج في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، وفقًا لما أعلنته السلطات.

وأفادت السلطات بأن الحادث وقع أثناء عملية الطيران، فيما باشرت فرق الطوارئ والأجهزة المختصة التعامل مع موقع التحطم، وبدأت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

طراز إف 16 تحطم طائرة ولاية ميتشجيان الأمريكية تحطم طائرة أمريكية ولاية ميتشجيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة هتتغير يوم خميس بالليل.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

يارا السكري وشقيقتها

بعد إعلان ارتباطها بأحمد العوضي.. يارا السكري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

خوان بيزيرا

ميدو : 400 مليون جنيه وراء موافقة الزمالك على بيع بيزيرا

ترشيحاتنا

منتخب مصر للطائرة

منتخب رجال الطائرة يفوز على المغرب ويتصدر مجموعته في أمم أفريقيا بتونس

زلاكة

بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة محمود زلاكة أمام إنبي

مبابي

مبابي يشيد بذكاء مورينيو: أحد أذكى الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي

بالصور

كلوديا حنا: سعيدة بتكريم أحمد حلمي وشريف منير وياسر جلال في مهرجان ظفار الدولي

كلوديا حنا
كلوديا حنا
كلوديا حنا

أعلنوا ارتباطهم خلاص.. صور جمعت يارا السكري وأحمد العوضي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

شاهد | فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء فاخرة

تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد