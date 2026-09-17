تحطم طائرة إف 16 أمريكية في ولاية ميتشجيان

أفادت وسائل إعلام بتحطم طائرة أمريكية من طراز إف 16 في ولاية ميتشيجان، وأن فرق الطوارئ توجهت إلى موقع الحادث.

ولم تتوفر بعد أي معلومات حول وقوع إصابات أو ملابسات الحادث.

والأسبوع الماضي، لقي شخصان مصرعهما، إثر تحطم طائرة صغيرة في مطار سان دييجو الأمريكي، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة حوادث الطيران التي شهدتها ولاية كاليفورنيا خلال الأيام الماضية، بحسب RT.

ولقي 5 أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة تجارية تابعة لإحدى الشركات؛ بعد انحرافها عن المدرج في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، وفقًا لما أعلنته السلطات.

وأفادت السلطات بأن الحادث وقع أثناء عملية الطيران، فيما باشرت فرق الطوارئ والأجهزة المختصة التعامل مع موقع التحطم، وبدأت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.