أمين الفتوى: استقلال الزوجين عن بيت العائلة لا يعني قطع صلة الرحم

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم انتقال الزوج وزوجته للعيش في سكن مستقل بعيدًا عن بيت العائلة بسبب مشكلات أسرية.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له، أن استقلال الزوج بسكن خاص به وبزوجته أمر جائز شرعًا ولا يوجد فيه أي حرج.

وأشار إلى أن هذا الاستقلال لا يعني قطع صلة الرحم أو التقصير في حق الوالدين، مؤكدًا أن التواصل والبر يظلان واجبين مع الأهل حتى مع اختلاف مكان السكن.

وأضاف أن مفهوم البر ليس مرتبطًا بالإقامة في نفس المنزل، وإنما هو مفهوم أوسع يشمل حسن المعاملة، وصلة الرحم، والقيام بحقوق الوالدين والأهل.

وأكد أن الانتقال إلى سكن مستقل جائز إذا كانت هناك مشكلات أو صعوبات في الاستمرار داخل بيت العائلة، مع ضرورة الحفاظ على العلاقات الطيبة والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف.

ما حكم الإنفاق من أموال بنت يتيمة؟

كما أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الأموال التي تُصرف لبنت يتيمة داخل أسرة تعيش معها، وكيفية التعامل معها شرعًا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح له، الأموال التي تُرسل للبنت اليتيمة تُعد في الأصل مساعدات مخصصة لها، وليست للأسرة كلها، وبالتالي فهي حق خاص بها يجب الحفاظ عليه.

وأشار إلى أنه يتم الإنفاق من هذه الأموال على احتياجات البنت من مأكل ومشرب وملبس، على قدر الحاجة الفعلية، وما يتبقى يُدخر لصالحها لأنه مالها الخاص.

وأضاف أنه في حال اختلاط نفقات البنت بمصروفات البيت، فلا حرج في ذلك بشرط تقدير ما يخصها بدقة والالتزام بحقها المالي دون تعدٍ أو إهمال.

وأكد أن الأصل هو مراعاة أن هذه الأموال ملك للبنت وحدها، مع جواز إدارة الإنفاق داخل البيت بشكل عملي، على أن تُحفظ حقوقها كاملة.