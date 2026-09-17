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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لحادث انقلاب اتوبيس المدرسة بالقرب من مدخل مدينة الرحاب بالقاهرة، والذي أسفر عن إصابة 17 طالبا ، فقد تبين أن الاوتوبيس يخص مدرسة دولية تابعة لإدارة الشروق التعليمية .

وقال المصدر : إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تتابع حاليا حالة الطلاب المصابين وتحاول الوقوف على كافة الملابسات والتفاصيل .

وكان قد شهد طريق السويس، صباح اليوم الخميس، حادث انقلاب اتوبيس تابع لإحدى المدارس، بالقرب من مدخل مدينة الرحاب بالقاهرة، ما أسفر عن إصابة 17 طالبا.

تفاصيل الحادث

تلقت الجهات المعنية، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بمدخل مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة وودجود مصابين.

وفور ورود البلاغ، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتباشر الجهات المختصة أعمال الفحص والتحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم اتوبيس المدرسة

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