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استكمال محاكمة المتهمين بدهس بائعة الشاي بحدائق الأهرام.. بعد قليل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استكمال محاكمة المتهمين بدهس بائعة الشاي بحدائق الأهرام.. بعد قليل

بائعة الشاي
بائعة الشاي
محمد شراط

تستكمل محكمة جنح الطفل بأكتوبر، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين في واقعة دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام في الجيزة.

رفض استئناف جودي

وكانت قد رفضت المحكمة المختصة استئناف المتهمة جودي على حكم حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة دهس هدير بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام في الجيزة وقررت استمرار حبسها.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع حادث تصادم بمنطقة حدائق الأهرام، أسفر عن وفاة إحدى السيدات، وإصابة أخرى، حال وجودهما بمحل عملهما بعربة شاي بمكان الواقعة.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، فانتقلت إلى محل الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، كما فحصت كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة، واستمعت إلى أقوال المجني عليها المصابة، فضلًا عن خمسة من شهود الواقعة؛ للوقوف على كيفية وقوع الحادث وملابساته، حيث شهدوا بأن المتهمة الثانية هي من كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، وهو ما أقر به المتهم الأول لدى استجوابه في التحقيقات.

كما كشفت التحقيقات عن أن والد المتهم الأول مكنه من استخدام السيارة، رغم علمه بعدم حمله ترخيصًا يجيز له قيادتها، بما ترتب عليه وقوع الحادث.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالتسبب في قتل المجني عليها، وإصابة المجني عليها الأخرى، وإتلاف السيارة، فضلًا عن قيادة مركبة آلية دون ترخيص، كما وجهت إلى المتهم الأول ووالده اتهامًا بتمكين المتهمة الثانية من قيادة المركبة دون ترخيص، ووجهت للأب اتهامًا بتعريض طفل للخطر.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثانية، ووالد المتهم الأول احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

جودي محاكمة المتهمين بائعة الشاي محكمة الطفل

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