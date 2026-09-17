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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات صباح اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، وفقًا لأسعار الصرف المعلنة في البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 52.14 جنيه للشراء، مقابل 52.28 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

تصدر بنك نكست (NXT) قائمة البنوك من حيث أعلى سعر لشراء الدولار، مسجلًا 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.

وجاء بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) بسعر 52.17 جنيه للشراء و52.27 جنيه للبيع، يليه بنك قناة السويس عند 52.16 جنيه للشراء و52.26 جنيه للبيع.

وسجلت مجموعة من البنوك سعرًا متقاربًا للدولار عند 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع، من بينها البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي (KFH)، والبنك الأهلي المصري، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك مصر، وHSBC، وبنك التعمير والإسكان.

أقل سعر للدولار اليوم

وفي المقابل، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) سعر الدولار عند 52.03 جنيه للشراء و52.13 جنيه للبيع.

كما سجل بنك فيصل الإسلامي المصري نحو 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري (ADCB) نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر

بلغ متوسط سعر الدولار في السوق المصرية نحو 52.19 جنيه، مع ارتفاع طفيف مقارنة بمستويات إغلاق التعاملات السابقة، وسط متابعة مستمرة لتحركات أسعار الصرف في البنوك المصرية.

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