تراشقوا بالحجارة.. القبض على طرفي مشاجرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالبحيرة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (شخصين "أحدهما مصاب بجروح وكدمات متفرقة تم حجزه بالمستشفى لتلقى العلاج") ، وطرف ثان: (شخصين "أحدهما مصاب بكدمات متفرقة")، جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات بينهم حول الجيرة تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالضرب والتراشق بالحجارة محدثين الإصابات المنوه عنها.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





