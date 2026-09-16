قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ختام زيارته لـ ملوي .. البابا تواضروس يُشيد بابتكار طفل لمشروع ذكي ويلقي عظة «البركة» | صور
استنفار في بلبيس .. جهود مكثفة للبحث والتمشيط للإمساك بتمساح تم رصده | شاهد
خاص لـ صدى البلد | مصادر مقربة تكشف حقيقة عودة هشام عبد الحميد إلى مصر
مفاجآت وغيابات بالجملة.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر
منتخب مصر يعلن قائمة مباريات أنجولا وجنوب السودان وجنوب أفريقيا
البابا تواضروس من كاتدرائية ملوي: بركة الله لا غنى عنها
الهيئة العامة للاستعلامات تبرز دلالات المشاركة المصرية في قمة «بريكس 2026»
سيرجيو راموس يقترب من الدوري الإنجليزي عبر بوابة أستون فيلا؟
مصرع شابين وإصابة آخرين في تصادم دراجات نارية بمدخل قرية سملاي
الجمعية العامة للتحالف الوطني تشكر الرئيس السيسي بعد توسيع قاعدة عضويتها: الثقة الرئاسية تحملنا مسئولية مضاعفة
تغير مفاجئ في الطقس غدا .. أمطار رعدية وعواصف ترابية تضرب عدة محافظات
وزير الاقتصاد الإيطالي: ارتفاع أسعار الطاقة يزداد سوءًا بسبب الحرب المرتبطة بإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تغير مفاجئ في الطقس غدا .. أمطار رعدية وعواصف ترابية تضرب عدة محافظات

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الخميس، مشيرة إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والمناطق الداخلية وجنوب البلاد، في حين تبدأ السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري في تسجيل انخفاض في درجات الحرارة وانكسار الموجة الحارة مع بداية فرص لسقوط الأمطار.

وأوضحت الهيئة أن السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ستتأثر بكتل هوائية شمالية غربية نشطة ومحملة بالرطوبة، بالتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

فرص أمطار ورعد ورصد لسرعات الرياح

وكشفت الأرصاد عن مراقبة فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، مشيرة إلى إمكانية هطول أمطار غزيرة أحياناً بنسبة حدوث تصل إلى 10% على بعض المناطق.

كما تشهد أغلب الأنحاء نشاطاً ملحوظاً للرياح، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، بالإضافة إلى المناطق المكشوفة بالسواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

تحسن مرتقب في حالة الطقس بنهاية اليوم

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنبيهاً لسكّان المناطق الداخلية (جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، وجنوب البلاد)، مؤكدة أن هذه المناطق على موعد مع انكسار الأجواء شديدة الحرارة وتحسن ملموس في حالة الطقس مع تعمق دخول الكتلة الهوائية الشمالية الغربية بحلول نهاية يوم الخميس.

الطقس الطقس غدا درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

وزير التربية والتعليم

هل غداً اجازة في المدارس بسبب الموجة الحارة؟..التعليم تحسم الجدل بقرار حاسم

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

وزير التربية والتعليم

هل الخميس إجازة ؟ .. التعليم تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة غدًا

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

وزير التربية والتعليم

في اجازة لطلاب المدارس؟..التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الموجة الحارة

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة لتطوير الأصول والأجور.. إليك التفاصيل

صورة أرشيفية

أم تستغيث: بنتي أغمى عليها في المدرسة بسبب كتمة الفصل وعدم وجود مراوح

ترشيحاتنا

مفتي الهند الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يدين استهداف محيط مكة المكرمة بمسيّرة.. ويؤكد قدسية الحرمين

زكاة الذهب

متى تجب الزكاة على المال والذهب؟.. أمين الإفتاء يجيب

شيخ الأزهر

فرصة عمل لـ«الخريجات».. الأزهر يعلن حاجته إلى 5436 معلمة قرآن كريم

بالصور

للانش بوكس.. طريقة عمل كب كيك الشوكولاته

طريقة عمل كب كيك الشوكولاته
طريقة عمل كب كيك الشوكولاته
طريقة عمل كب كيك الشوكولاته

إيران تشدد الرقابة على الوقود.. حجز 163 سيارة بسبب تكرار التزود خلال 48 ساعة

إيران تشدد الرقابة على الوقود
إيران تشدد الرقابة على الوقود
إيران تشدد الرقابة على الوقود

خشونة الركبة.. الأعراض وطرق علاجها

خشونة الركبه.. الأعراض وطرق علاجها
خشونة الركبه.. الأعراض وطرق علاجها
خشونة الركبه.. الأعراض وطرق علاجها

تركيا تعود إلى فورمولا 1.. إسطنبول تستضيف سباق 2027 بعد غياب 6 سنوات

تركيا تعود إلى فورمولا 1
تركيا تعود إلى فورمولا 1
تركيا تعود إلى فورمولا 1

فيديو

ليالي عمر

بعد «مليت من الانتظار».. ليالي عمر تطرح أحدث أغانيها «العين قسمتنا اتنين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد