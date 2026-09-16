تغير مفاجئ في الطقس غدا .. أمطار رعدية وعواصف ترابية تضرب عدة محافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الخميس، مشيرة إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والمناطق الداخلية وجنوب البلاد، في حين تبدأ السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري في تسجيل انخفاض في درجات الحرارة وانكسار الموجة الحارة مع بداية فرص لسقوط الأمطار.

وأوضحت الهيئة أن السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ستتأثر بكتل هوائية شمالية غربية نشطة ومحملة بالرطوبة، بالتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

فرص أمطار ورعد ورصد لسرعات الرياح

وكشفت الأرصاد عن مراقبة فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، مشيرة إلى إمكانية هطول أمطار غزيرة أحياناً بنسبة حدوث تصل إلى 10% على بعض المناطق.

كما تشهد أغلب الأنحاء نشاطاً ملحوظاً للرياح، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، بالإضافة إلى المناطق المكشوفة بالسواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

تحسن مرتقب في حالة الطقس بنهاية اليوم

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنبيهاً لسكّان المناطق الداخلية (جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، وجنوب البلاد)، مؤكدة أن هذه المناطق على موعد مع انكسار الأجواء شديدة الحرارة وتحسن ملموس في حالة الطقس مع تعمق دخول الكتلة الهوائية الشمالية الغربية بحلول نهاية يوم الخميس.