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تحذير من الأرصاد: ذروة الارتفاع المؤقت للحرارة الأربعاء والخميس وشبورة صباحا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير من الأرصاد: ذروة الارتفاع المؤقت للحرارة الأربعاء والخميس وشبورة صباحا

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة ورطب نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارا ورطبًا على السواحل الشمالية، معتدل إلى مائل للحرارة ورطبًا خلال ساعات الليل.

تحذير من الشبورة

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، موضحة أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20%، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين وجنوب أسوان، وقد تكون الأمطار متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث نحو 10% على مناطق من السلوم وسيوة ومطروح وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

كما تشهد بعض المناطق نشاطا للرياح أحيانا، تتراوح سرعتها بين 30 و33 كم/س، وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وتعمل الرياح على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء على بعض المناطق المكشوفة.

وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

- القاهرة الكبرى: 38 درجة للعظمى و36 للمحسوسة.
- الوجه البحري: 39 درجة للعظمى و38 للمحسوسة.
- السواحل الشمالية الغربية: 35 درجة للعظمى و33 للمحسوسة.
- السواحل الشمالية الشرقية: 37 درجة للعظمى و35 للمحسوسة.
- شمال الصعيد: 41 درجة للعظمى و39 للمحسوسة.
- جنوب الصعيد: 46 درجة للعظمى و45 للمحسوسة.


وتوقعت الأرصاد فرص تكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

الظواهر الجوية الهيئة العامة للأرصاد الطقس الارتفاع المؤقت درجات الحرارة

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