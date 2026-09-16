طريقة عمل لانشون بدون لحمة في البيت .. وصفة اقتصادية

يُعد اللانشون من الأطعمة المفضلة لدى كثير من الأطفال، خاصة أنه يدخل في تحضير سندوتشات المدرسة ووجبات الإفطار والعشاء. ولتوفير تكلفة شرائه جاهزًا، يمكن تحضير لانشون بدون لحمة في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير لانشون اقتصادي بدون لحمة، خلال برنامجها «على قد الإيد»، باستخدام البيض والجبنة المثلثات، مع إضافة مرقة اللحمة والتوابل للحصول على نكهة قريبة من لانشون اللحمة.

طريقة عمل لانشون بدون لحمة

طريقة عمل لانشون بدون لحمة

مقادير لانشون بدون لحمة:

4 بيضات

علبة جبنة مثلثات

2 مكعب مرقة لحمة

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة كبيرة بودرة ثوم

ملعقة كبيرة بودرة بصل

كوب دقيق

نصف كوب زيت

لون طعام صالح للاستخدام الغذائي

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

زيتون مقطع إلى حلقات

فلفل أسود حصى

طريقة عمل لانشون بدون لحمة

خطوات تحضير اللانشون بدون لحمة:

ـ ضعي البيض والجبنة المثلثات وباقي المكونات في الخلاط.

ـ اخلطي المكونات تدريجيًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

ـ يمكن إضافة الزيتون أو الفلفل الأسود الحصى إلى الخليط حسب الرغبة.

ـ وزعي خليط اللانشون داخل أكواب زجاجية مناسبة للطهي على البخار، مع عدم ملء الأكواب حتى نهايتها.

ـ ضعي الأكواب في حمام بخار واتركيها حتى ينضج الخليط ويتماسك.

ـ بعد تمام النضج، اتركي اللانشون ليبرد، ثم أخرجيه من الأكواب وقطعيه إلى شرائح.

ـ يقدم اللانشون مع الخبز والخضراوات أو يستخدم في تحضير سندوتشات المدرسة.

طريقة عمل لانشون بدون لحمة

سر نجاح لانشون البيت

وأوضحت طريقة نجلاء الشرشابي أهمية استخدام أكواب يكون الجزء العلوي منها أوسع من القاعدة، حتى يسهل إخراج اللانشون بعد طهيه. كما يمكن إضافة الحشو المفضل للأطفال، مثل الزيتون، وفقًا للرغبة.

ويتميز تحضير اللانشون في المنزل بإمكانية التحكم في مكوناته وتتبيلاته، كما أنه لا يحتاج إلى شراء لانشون جاهز، ويمكن تحضيره بكمية مناسبة للاستخدام المنزلي.