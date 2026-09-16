مصطفى الفقي يُحذّر: قرصنة كبرى تهدّد البحر الأحمر والملاحة الدولية

أكد الدكتور مصطفى الفقي أنه لا بد من التحرك الاستراتيجي المشترك بين مصر والسعودية لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر، محذرًا من أنه يتعرض لعمليات «قرصنة كبرى» تهدّد أمن المنطقة والملاحة الدولية.

وقال مصطفى الفقي، خلال لقاء له ببرنامج «يحدث في مصر» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، إن العمليات العدائية التي تنفذها جماعة الحوثي تتم بتنسيق وثيق مع إيران، مشيرًا إلى أن هذه التحركات ذات جذور قديمة ومستمرة.

وأشاد المفكر السياسي بالثوابت السياسية للبلدين؛ حيث وصف السياسة السعودية تاريخيًا بالهدوء والرصانة والبعد عن الاندفاع، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التحركات المصرية لا تُطلق جزافًا، بل تستند إلى مبررات موضوعية وتُدار بحكمة سياسية بالغة لضمان استقرار الأمن القومي العربي.