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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«بريكس».. بوابة مصر لـ «الجنوب العالمي» وتنويع الشركاء وحل الأزمات الإقليمية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قسم اخبار البلد

 أكد دبلوماسيون أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع دول «بريكس» تعكس أهمية الدور الذي أصبحت القاهرة تضطلع به داخل هذا التجمع، والذي يُعد أحد أبرز التكتلات الاقتصادية والسياسية الصاعدة على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن الحضور المصري لا يمكن اختزاله في إطار المشاركة البروتوكولية.

وترأس الرئيس السيسي الوفد المصري خلال القمة، حيث تركّزت المشاركة على إلقاء كلمات في الجلسات الرئيسية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول الأعضاء، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، فضلًا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق، أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» تمثل «إضافة جديدة للدوائر الأساسية للعلاقات الخارجية المصرية»، موضحًا أن مصر بحكم انتمائها العربي والإفريقي، وكونها من الدول المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية والعربية، تمتلك مقومات تؤهلها للقيام بدور مهم في تعزيز العلاقات بين دول التجمع والأسواق العربية والإفريقية.

وأضاف بيومي أن تجمع «بريكس» يضم أكبر دولتين من حيث عدد السكان، وهما الهند والصين، فضلًا عن روسيا، التي تُعد أكبر دول التجمع من حيث المساحة، والتي تربطها بمصر علاقات تاريخية قوية.

وأشار إلى أن السياسة المصرية تقوم على «التحليل والقراءة الجيدة للأحداث»، مستشهدًا بكون مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الصين، وهو ما يعكس، بحسب رؤيته، قدرة القاهرة على قراءة التحولات الدولية مبكرًا وبناء علاقات متوازنة مع القوى الدولية الصاعدة.

بريكس.. بوابة لتنويع الشركاء

لا تنظر مصر إلى عضويتها في «بريكس» باعتبارها مشاركة بروتوكولية أو شكلية، وإنما باعتبارها فرصة استراتيجية لتنويع الشركاء الاقتصاديين والتمويليين، وتقليل الاعتماد على مصدر واحد للتمويل، والاستفادة من البدائل التي يوفرها التجمع، وفي مقدمتها بنك التنمية الجديد، إلى جانب آليات التسوية بالعملات المحلية.
وتستهدف هذه الآليات دعم التجارة البينية وتقليل الحاجة إلى العملات الأجنبية، بما قد يسهم في تخفيف الضغوط المرتبطة بالدولار، وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على توسيع تجارتها واستثماراتها.

كما يمنح الموقع الجغرافي لمصر، وما تمتلكه من قناة السويس وموانئ ومناطق لوجستية، فرصة للتحول إلى مركز رئيسي لربط منتجات دول «بريكس» بالأسواق العربية والإفريقية، بما يعزز فرص جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وزيادة حركة التجارة.

«بريكس».. بوابة مصر لـ «الجنوب العالمي» وتنويع الشركاء وحل الأزمات الإقليمية

ويرى السفير أشرف عقل سفير مصر السابق لدى فلسطين أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» تعكس أهمية الدور الذي أصبحت القاهرة تضطلع به داخل التجمع، مؤكدًا أن الحضور المصري لا يمكن اختزاله في إطار المشاركة البروتوكولية.

وقال عقل، في تصريحات لـ"أ ش أ"، إن الرئيس السيسي شارك في الجلسات الرئيسية للقمة، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول الأعضاء، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والتعامل مع القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف أن مصر تنظر إلى «بريكس» باعتباره «بوابة ذهبية» لتنويع الشركاء الاقتصاديين، وتقليل الاعتماد على مصدر واحد للتمويل، والاستفادة من أدوات تمويل بديلة، خاصة بنك التنمية الجديد، إلى جانب التوسع في استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية.

واعتبر السفير أشرف عقل أن تعظيم استفادة مصر من عضوية «بريكس» يتطلب الانتقال من مجرد زيادة حجم التبادل التجاري إلى بناء شراكات إنتاجية واستثمارية مستدامة، بما يدعم الصناعة المحلية، ويرفع القدرة التصديرية، ويعزز موقع مصر كمحور للتجارة والاستثمار بين دول التجمع والأسواق العربية والإفريقية.


البُعد السياسي.. فلسطين وإيران وأزمات الاقتصاد العالمي

من جانبه، أكد السفير حسن هريدي أن الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي خلال القمة اتسمت بـ«الموضوعية والرصانة»، وتناولت عددًا من التحديات والتهديدات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والحرب على إيران وتداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح هريدي أن الرئيس أشار إلى أن الحروب والصراعات المسلحة تعرقل جهود التنمية، إذ لا يمكن تحقيق التنمية دون إرساء الأمن والاستقرار، خصوصًا في ظل أزمات دولية تمتد تداعياتها إلى قطاعات الطاقة والأمن وسلاسل الإمداد.

ولفت إلى أن كلمة الرئيس لم تقتصر على القضايا السياسية، وإنما تناولت كذلك الملفات الاقتصادية والتجارية التي تحظى باهتمام المجتمع الدولي، وفي مقدمتها التغيرات المناخية، حيث دعا الرئيس إلى تيسير حصول الدول النامية على «التمويل المناخي».

كما أكد الرئيس، بحسب هريدي، أهمية اتباع مقاربة متكاملة للتعامل مع ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، مشيرًا إلى الأهمية الخاصة لتعزيز الأمن الغذائي، وضمان إمدادات المياه، وتأمين مصادر الطاقة.


وأشار هريدي إلى أن إعلان نيودلهي تضمن عددًا من العناصر التي وردت في كلمة الرئيس السيسي، سواء على صعيد القضايا السياسية أو الملفات الاقتصادية والتجارية.
مصر بين الجنوب العالمي والأسواق العربية والإفريقية.

تعكس المشاركة المصرية في «بريكس» توجه القاهرة نحو تعزيز حضورها داخل مؤسسات وتجمعات الجنوب العالمي، والاستفادة من التحولات التي يشهدها النظام الاقتصادي الدولي.

وتكمن أهمية التجمع بالنسبة لمصر في الجمع بين البُعد الاقتصادي والبُعد الجيوسياسي؛ فمن ناحية، يمثل «بريكس» سوقًا ضخمة ومصدرًا مهمًا للاستثمارات والتمويل والتكنولوجيا، ومن ناحية أخرى، يتيح للقاهرة مساحة أوسع للتحرك في إطار نظام دولي متعدد الأقطاب.

ومع امتلاك مصر موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا وقناة السويس وشبكة من الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، تبدو القاهرة في وضع يسمح لها بالاستفادة من توسع التجارة بين دول «بريكس» من جهة، والأسواق العربية والإفريقية من جهة أخرى.

وبالتالي، فإن الرهان المصري لا يقتصر على زيادة أرقام التجارة أو جذب الاستثمارات، وإنما يتمثل في تحويل عضوية «بريكس» إلى منصة لشراكات صناعية واستثمارية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يدعم في النهاية أهداف التنمية وزيادة الصادرات وتنويع مصادر التمويل والاستثمار.

المشاركة المصرية بريكس التكتلات الاقتصادية والسياسية

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