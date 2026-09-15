جمال الكشكي: زيارة ولي العهد السعودي لمصر تأتي في توقيت مهم واستثنائي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر تأتي في توقيت مهم واستثنائي، في ظل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، واتساع رقعة الحرب الحالية، إلى جانب التطورات المتعلقة بباب المندب ومضيق هرمز.

وأضاف جمال الكشكي، خلال مداخلة عبر برنامج "ماسبيرو" على الأولى، أن هذه التطورات تجعل اللقاء في هذا التوقيت أمرًا ضروريًا للتشاور وإبرام التفاهمات بين الجانبين، خاصة أن مصر والسعودية من أكبر قوتين في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية كبيرة على طاولة اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي، موضحًا أن الهدف هو الانتقال بالعلاقات المصرية السعودية إلى مرحلة من التكامل والشراكة.