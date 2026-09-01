وائل جمعة: الناس بتحاسبنا على الموسم اللي فات .. وفترة التوقف جاية في وقت كويس

أكد وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، أن هناك العديد من الظروف التي يمر بها الفريق ولا تظهر للجماهير، مشيرًا إلى أن الحكم على اللاعبين يجب أن يكون وفقًا لحالتهم الحالية ومدى جاهزيتهم، وليس بناءً على ما قدموه في الموسم الماضي.

وقال وائل جمعة، خلال تصريحات تليفزيونية: «الناس مبتشوفش اللي بيحصل في التمرين، فيه ظروف معاكسة حصلت لنا الناس متعرفهاش، الناس بتحكم علينا من أحداث الموسم اللي فات».

وأضاف: «الناس بتقول اللاعيبة دي لازم تبقى موجودة، طب إنت شوفت التمرين وشوفت اللاعب جاهز ولا لأ؟ ولعب معانا وديات ولا ملعبش؟».

وتابع نجم الأهلي السابق: «الناس بتحاسبنا على الموسم اللي فات، هي فترة وعدت بإيجابياتها وهنتعلم من سلبياتها».

وأشار وائل جمعة إلى أهمية فترة التوقف المقبلة، مؤكدًا أنها تمثل فرصة جيدة للجهاز الفني من أجل العمل على تطوير الفريق وتجهيز جميع اللاعبين بالشكل المناسب.

واختتم تصريحاته قائلًا: «فترة التوقف جاية في وقت كويس، وإن شاء الله نستفيد منها ونجهز اللاعيبة كلها».