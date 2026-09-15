هناك من يحاول خلق الفتن.. عموتة يرد على أنباء رحيله عن الأهلي

حسم المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من الأنباء المتداولة بشأن وجود مفاوضات معه لتولي تدريب فريق الشباب السعودي، مؤكدًا عدم وجود أي مفاوضات مع أي نادٍ آخر في الوقت الحالي.

وقال عموتة خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة: «هناك من يحاول خلق الفتن بين اللاعبين والجهاز الفني، لكننا نعيش حالة من الاستقرار والأمور طيبة داخل الفريق».

وأضاف المدير الفني للأهلي: «أركز بشكل كامل على عملي مع الأهلي ومشروعي مع النادي، ولا توجد أي مفاوضات مع أي نادٍ آخر».

وأكد عموتة بذلك تركيزه الكامل مع الأهلي، في ظل ارتباط اسمه خلال الفترة الماضية بإمكانية الرحيل عن الفريق وتولي القيادة الفنية للشباب السعودي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 16، قبل أن يضيف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليحسم الفريق الأحمر نقاط المباراة الثلاث.

ورفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بعدما خاض 5 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة.