الأهلي في الصدارة .. ترتيب الدوري المصري

حقق الأهلي فوزا مستحقا علي أبوقير للأسمدة بثنائية نظيف، في المباراة التى جمعت الفريقين علي ملعب إستاد القاهرة في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق مودرن سبورت على مضيفه بترول أسيوط بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، على ملعب أسمنت أسيوط، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتمكن فريق المقاولون العرب من الفوز على حساب نظيره وادي دجلة بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب جدول الدوري المصري بعد فوز الأهلي أمام أبوقير للأسمدة

1 الأهلي — 13 نقطة

2 سيراميكا كليوباترا — 12 نقطة

3 بيراميدز — 12 نقطة

4 الزمالك — 10 نقاط

5 مودرن سبورت — 10 نقاط

6 الاتحاد السكندري — 10 نقاط

7 المقاولون العرب — 7 نقاط

8 طلائع الجيش — 7 نقاط

9 القناة — 6 نقاط

10 المصري — 6 نقاط

11 البنك الأهلي — 6 نقاط

12 وادي دجلة — 5 نقاط

13 م. السويس بتروجت — 4 نقاط

14 الشرقية إنبي — 4 نقاط

15 زد — 4 نقاط

16 سموحة — 4 نقاط

17 أبو قير للأسمدة — 3 نقاط

18 الجونة — نقطتان

19 بترول أسيوط — نقطتان

20 غزل المحلة — نقطة واحدة