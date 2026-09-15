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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أتمنى الرسالة تكون وصلت.. وائل جمعة..اللي مش هيقدر يتحمل الضغط وضعه هيبقى صعب

وائل جمعة
وائل جمعة
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

وجه وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، رسالة قوية إلى لاعبي الفريق والجهاز الفني، عقب الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية: «اللي مش هيقدر يتحمل الضغوط، هيبقى وضعه صعب في الفريق ومحدش هيستحمله، كلنا في مركب واحد وبنشيل بعض وأتمنى تكون الرسالة وصلت للاعيبة والجهاز الفني».

وأضاف: «وحتى الناس المحسوبة علينا وبتطلع في الإعلام وبتعمل إنها بتدعم الفريق، أتمنى يفهموا الرسالة دي».

وحقق الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة فوزًا على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، ليواصل الفريق نتائجه في مسابقة الدوري المصري.

وافتتح أحمد سيد زيزو التسجيل لصالح الأهلي في الدقيقة 16، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أرضية سكنت الجهة اليسرى من المرمى.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، نجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثاني للأهلي، ليؤمن لفريقه الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بعدما خاض 5 مباريات، حقق خلالها الفوز في 4 مواجهات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 8 أهداف، فيما استقبلت شباكه 3 أهداف.

وائل جمعة الأهلي أبو قير الدوري المصري الممتاز

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