وائل جمعة يدافع عن الأهلي: الناس مبتشوفش اللي بيحصل في التمرين.. وفترة التوقف جت في وقتها

دافع وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن الجهاز الفني ولاعبي الفريق، مؤكدًا أن هناك العديد من الظروف التي واجهت الفريق ولا يعلم عنها الجمهور شيئًا، مشيرًا إلى أن البعض يحكم على اللاعبين بناءً على مستوياتهم في الموسم الماضي.

وقال وائل جمعة: «الناس مبتشوفش اللي بيحصل في التمرين، فيه ظروف معاكسة حصلت لنا الناس متعرفهاش، والناس بتحكم علينا من أحداث الموسم اللي فات».

وأضاف: «الناس بتقول اللاعيبة دي لازم تبقى موجودة، طب أنت شوفت التمرين وشوفت اللاعب جاهز ولا لأ؟ ولعب معانا وديات ولا ملعبش؟».

وتابع مدير الكرة بالأهلي: «الناس بتحاسبنا على الموسم اللي فات، وهي فترة عدت بإيجابياتها، وهنتعلم من سلبياتها».

واختتم وائل جمعة تصريحاته قائلًا: «فترة التوقف جاية في وقت كويس، وإن شاء الله نستفيد منها ونجهز اللاعيبة كلها».