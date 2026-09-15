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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إيلون ماسك يطرح فكرة "حجب الشمس" لمواجهة الاحتباس الحراري

إيلون ماسك
إيلون ماسك
حنان توفيق

طرح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك فكرة غير تقليدية لمواجهة ارتفاع درجات حرارة الأرض، تقوم على نشر أعداد هائلة من الأقمار الاصطناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الفضاء، بهدف تقليل كمية الإشعاع الشمسي التي تصل إلى كوكبنا.

الفكرة، التي لا تزال في إطار التصورات النظرية وليست مشروعًا قيد التنفيذ، تعتمد على وضع منظومة من الأقمار الاصطناعية بين الأرض والشمس، بحيث تعمل على حجب جزء من ضوء الشمس والتحكم في كمية الطاقة الشمسية الواصلة إلى سطح الأرض.

أقمار اصطناعية عند نقطة لاغرانج


وفق التصور المطروح، يمكن وضع هذه الأقمار في نقاط لاغرانج، وهي مناطق في الفضاء تسمح للأجسام بالحفاظ على مواقع مدارية مستقرة نسبيًا بالنسبة إلى الأجرام السماوية الأخرى.

وتتولى أنظمة الذكاء الاصطناعي إدارة المنظومة والتحكم في مواقع الأقمار وحركتها، بما يسمح بضبط كمية الإشعاع الشمسي المحجوبة وفق الحاجة.

وتشبه الفكرة من حيث المبدأ بعض مقترحات الهندسة المناخية التي تبحث في تقليل كمية الطاقة الشمسية التي تصل إلى الأرض كوسيلة للحد من ارتفاع درجات الحرارة.

إطلاق الأقمار من القمر


ومن أكثر أجزاء التصور طموحًا الاعتماد على القمر في تصنيع وإطلاق عدد كبير من هذه الأقمار الاصطناعية.

ويطرح التصور استخدام ما يعرف بـ«المقلاع الكتلي»، وهو نظام كهرومغناطيسي يمكنه تسريع الأجسام وإطلاقها إلى الفضاء من دون الحاجة إلى صواريخ تقليدية في كل عملية إطلاق.

وكان ماسك قد تحدث في سياقات سابقة عن تصنيع مكونات البنية التحتية الفضائية على القمر واستخدام أنظمة إطلاق كهرومغناطيسية للوصول إلى الفضاء، ضمن رؤيته لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية والحوسبة في الفضاء.

الحد من ارتفاع درجات الحرارة
الهدف النظري من مثل هذه المنظومات هو تقليل كمية الإشعاع الشمسي التي تصل إلى الأرض، وبالتالي الحد من ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن الاحتباس الحراري.

لكن تنفيذ الفكرة على نطاق كوكبي يواجه تحديات هندسية وعلمية هائلة، تبدأ من تصنيع ونقل أعداد ضخمة من الأقمار، ولا تنتهي عند التحكم في منظومة فضائية بهذا الحجم والمحافظة على استقرارها لفترات طويلة.

وتوجد بالفعل أبحاث علمية مستقلة تدرس إمكانات حجب جزء من ضوء الشمس من الفضاء. ففي يوليو 2026، أعلنت ناسا عن مفهوم بحثي يحمل اسم «DimSun»، يستهدف تقليل الإشعاع الشمسي الواصل إلى الأرض بنحو 1.16% باستخدام سحابة غبار مُتحكم بها عند نقطة لاغرانج L1 بين الأرض والشمس.

إيلون ماسك يطرح فكرة «حجب الشمس» لمواجهة الاحتباس الحراري 

ورغم أن استخدام الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي للتحكم في الإشعاع الشمسي يبدو أقرب إلى الخيال العلمي، فإن أجزاء من البنية التكنولوجية المرتبطة بالفكرة أصبحت بالفعل محل بحث وتطوير.

وتعمل أقمار اصطناعية حاليًا عند نقطة لاغرانج L1 لمراقبة الشمس والرياح الشمسية، من بينها القمر الأمريكي SOLAR-1، الذي يتمركز على مسافة تقارب مليون ميل من الأرض باتجاه الشمس.

ومع ذلك، فإن تحويل فكرة «حجب الشمس» إلى منظومة فعلية للتحكم في مناخ الأرض لا يزال بعيدًا للغاية، ويطرح إلى جانب التحديات التقنية أسئلة كبيرة بشأن الآثار البيئية والمخاطر المحتملة للتحكم المتعمد في كمية الطاقة الشمسية التي تصل إلى الكوكب.

إيلون ماسك حجب الشمس الاحتباس الحراري الملياردير الأمريكي

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