مكتب الميزانية الأمريكي: تكلفة الصراع مع إيران تصل إلى 3 مليارات دولار شهريا

كشف مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن تكلفة الصراع مع إيران قد تتراوح بين ملياري دولار و3 مليارات دولار شهريًا، في ظل استمرار العمليات العسكرية وما تفرضه من أعباء مالية متزايدة على الولايات المتحدة.

وأوضح المكتب أن الحرب أدت إلى استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية، بما في ذلك مخزونات الصواريخ الاعتراضية، مشيرًا إلى أن تعويض الذخائر التي جرى استخدامها خلال المواجهة مع إيران سيتطلب نحو 21.7 مليار دولار.

وأشار مكتب الميزانية إلى أن إعادة بناء مخزون الصواريخ الاعتراضية الأمريكية إلى مستويات ما قبل الصراع قد تستغرق 5 سنوات على الأقل، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها القدرات الدفاعية الأمريكية نتيجة ارتفاع وتيرة استهلاك الذخائر خلال المواجهة.