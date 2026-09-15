لن تصدقي.. علاقة الشبت بآلام الدورة الشهرية

تعانى الكثير من النساء والفتيات من آلام الدورة الشهرية حيث أنها تسبب الكثير من الأوجاع التى تتفاوت شدتها من امرأة لأخرى حسب حالتها الصحية ولكن جميعهن يشتركن فى المعاناة لذا من المهم معرفة نوعية الغذاء التي تساعد فى تجاوز هذه الفترة بأمان.

ووفقا لما جاء في موقع health فإن الشبت من أكثر الخضروات القادرة على تخفيف آلام الدورة الشهرية عند النساء من مختلف الأعمار بل ويساعد ايضا فى الحد من الام المخاض عند الولادة.

ووفقا للأبحاث فإن حوالي 16-91% من النساء اللواتي يعانين من عسر الطمث (آلام الدورة الشهرية)، و2-29% يعانين من درجة الألم الشديد خلال فترة الحيض.

ووجد أن نبات الشبت يقلل الألم خلال هذه الفترة بل ويعمل بشكل مشابه للأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAID) مثل أدفيل حيث تعمل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية عن طريق إيقاف إنتاج الجسم لمادة تسبب الألم والالتهاب .

ومع ذلك، فإن نتائج الأبحاث متباينة في هذه الجزئية، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد ذلك.