مستشار الدراسات الاستراتيجية: زيارة محمد بن سلمان لمصر رسالة حسم للغرب

أكد اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية والخبير في الأمن القومي الإقليمي، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لمصر رسالة حسم للغرب.

واضاف اللواء اركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية والخبير في الامن القومي الإقليمي، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن تدريبات عسكرية على أعلى مستوى بين مصر والسعودية.

وتابع اللواء اركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية والخبير في الامن القومي الإقليمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد ان ان السعودية والدول الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري.

