باريس سان جيرمان يدخل سباق التعاقد مع جافي مقابل 90 مليون يورو

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سباق التعاقد مع الإسباني جافي، لاعب وسط برشلونة، خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام النادي الباريسي بتدعيم صفوفه بأحد أبرز المواهب الشابة في كرة القدم الإسبانية.

جافي

وبحسب ما ذكرته شبكة elnacionalcat، فإن باريس سان جيرمان يدرس التعاقد مع غافي مقابل قيمة تُقدّر بنحو 90 مليون يورو، في صفقة قد تشهد منافسة قوية من الأندية الراغبة في ضم اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان والمدرب السابق لبرشلونة، طلب من إدارة النادي العمل على حسم صفقة غافي قبل فتح سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويُعد غافي أحد العناصر المهمة في صفوف برشلونة، بعدما صعد إلى الفريق الأول في سن مبكرة ونجح في حجز مكانه ضمن حسابات الجهاز الفني، إلى جانب تمثيله منتخب إسبانيا خلال السنوات الماضية.

وتأتي تحركات باريس سان جيرمان في ظل رغبة النادي الفرنسي في مواصلة تدعيم خط الوسط، بينما يبقى موقف برشلونة من رحيل غافي عاملاً حاسمًا في إمكانية إتمام الصفقة، خاصة مع ارتباط اللاعب بعقد مع النادي الكتالوني.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة بشأن مستقبل غافي، في ظل رغبة باريس سان جيرمان في التحرك مبكرًا لحسم الصفقة، وفقًا للتقرير.