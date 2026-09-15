حمزة عبد الكريم: كبرت في النادي الأهلي ومصر كلها واقفة في ضهري

أكد حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر ونادي برشلونة الإسباني، اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن القلعة الحمراء كان لها دور كبير في تكوينه وتعليمه الكثير خلال مسيرته الكروية.

منتخب مصر

وقال حمزة عبد الكريم في تصريحات إعلامية عقب توقيع عقده الجديد مع برشلونة: «كل ماتش بتفرج على الأهلي، النادي اللي كبرت فيه واللي عملني وعلّمني حاجات كتير».

وأضاف مهاجم برشلونة: «مصر كلها وشعبها واقفين في ضهري، ومصر والعرب كلهم بيدعموني، وبشكرهم جدًا على الدعم، وإن شاء الله أقدر أبسطهم وأكون قد المسؤولية».

وكان حمزة عبد الكريم قد وقع اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، أول عقد احترافي جديد له مع نادي برشلونة، ليستمر داخل قلعة البلوجرانا حتى عام 2030، في خطوة جديدة تؤكد تمسك النادي الكتالوني بالمهاجم المصري الشاب.

وجرت مراسم توقيع العقد الجديد داخل مكتب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بحضور اللاعب وممثلي النادي، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد عقد حمزة عبد الكريم.

وكان برشلونة قد أعلن الجمعة الماضية توصله إلى اتفاق مع حمزة عبد الكريم لتجديد عقده حتى عام 2030، قبل أن يتم توقيع العقود رسميًا اليوم الثلاثاء.

ويواصل المهاجم المصري الشاب مشواره مع برشلونة، بعدما لفت الأنظار خلال الفترة الماضية بأدائه مع فرق النادي، وسط آمال كبيرة بأن ينجح في الحصول على فرصة مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.