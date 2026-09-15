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القرار يدخل حيز التنفيذ.. تمديد توفيق أوضاع السودانيين والسوريين والمقيمين غير الشرعيين لمدة عام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القرار يدخل حيز التنفيذ.. تمديد توفيق أوضاع السودانيين والسوريين والمقيمين غير الشرعيين لمدة عام

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي
قسم اخبار البلد

دخل القرار الحكومي رقم 2807 لسنة 2026 حيز التنفيذ بشأن مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين فى مصر، ومنهم السودانيون والسوريون والجنسيات الأخرى، بصورة غير شرعية لمدة عام إضافى.

قررت الحكومة مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير شرعية لمدة عام إضافى، وذلك وفقًا لقرار جديد لرئيس مجلس الوزراء، فى إطار استمرار إتاحة الفرصة لتسوية أوضاع الإقامة القانونية.

ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها رقم 37 «مكرر» الصادر فى 14 سبتمبر 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2026 بشأن مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير شرعية.

ونص القرار على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير شرعية، والمنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، والذى سبق مدها بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 4313 لسنة 2023، و1050 لسنة 2024، و3044 لسنة 2024، و3175 لسنة 2025، وذلك لمدة عام إضافى. 

يأتى القرار استنادًا إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، وبعد عرض وزارة الداخلية وموافقة مجلس الوزراء. وبحسب القرار، تتواصل بذلك فترة توفيق الأوضاع وتقنين الإقامة للأجانب الذين يقيمون فى مصر بصورة غير شرعية، بما يتيح لهم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتسوية أوضاعهم وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

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