رئيس "أكتوبر الجديدة" يتفقد مشروع محطة محولات التوسعات الشمالية

تفقد المهندس أحمد حلمي رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس مصطفى الضوي نائب رئيس الجهاز، سير العمل بمشروع محطة محولات التوسعات الشمالية جهد (220/66/22 ك.ف).

أوضح مسؤولو الجهاز أن المشروع يسير بمعدلات إنجاز متقدمة؛ حيث بلغت نسبة التنفيذ الفعلية 75% وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع طبقاً لأمر الإسناد 2,326,912,630 جنيه مصري (أكثر من 2.3 مليار جنيه).

تتكون المحطة من: قدرة الحالية: عدد 2 محول بقدرة 175 ميجا فولت أمبير جهد (220/66/22 ك.ف)، بالإضافة إلى عدد 4 محولات بقدرة 40 م.ف.أ جهد (66/22 ك.ف).

التوسعات المستقبلية: تشمل إضافة محول بقدرة 175 م.ف.أ، ومحولين بقدرة 125 م.ف.أ، بجانب محولين آخرين بقدرة 40 م.ف.أ.

تكمن الأهمية الاستراتيجية للمحطة في كونها مسؤولة عن التغذية الكهربائية لعدد من المناطق الحيوية تشمل:أراضي التقنين المضافة بمدينة أكتوبر الجديدة.

محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة.

منطقة "الأب تاون" (Up Town).

منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.

وشدد رئيس الجهاز في نهاية الجولة على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروع، لضمان استقرار وضخ التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية والسكنية بالمنطقة.