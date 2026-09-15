100 مليون يورو من "الاستثمار الأوروبي" لتطوير ميناء "كلايبيدا" بـلتوانيا

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي تقديم قرض بقيمة 100 مليون يورو للمساعدة في تحويل ميناء "كلايبيدا"، أكبر موانئ ليتوانيا، إلى بوابة استراتيجية للدفاع والطاقة والتجارة في منطقة بحر البلطيق، من خلال تحديث وتوسيع بنيته التحتية وتعزيز دوره في مجال التنقل العسكري وتطوير مرافق الطاقة النظيفة ودعم مشروعات طاقة الرياح البحرية.

ويشمل المشروع، بحسب بيان للبنك، تهيئة أجزاء من محطة سفن الرحلات البحرية المدنية لتلبية متطلبات حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بما يتيح تقديم دعم لوجستي أكثر كفاءة للسفن البحرية التابعة للدول الحليفة، وتعزيز التنقل العسكري في منطقة البلطيق، مع الحفاظ على الاستخدام المدني للمحطة ودورها في دعم الاقتصاد المحلي. ومن المقرر استكمال المشروع بالكامل بنهاية عام 2027.

ويغطي قرض بنك الاستثمار الأوروبي ما يصل إلى نصف التكلفة الإجمالية للمشروع، البالغة نحو 201 مليون يورو، فيما يأتي الجزء المتبقي من التمويل من الاتحاد الأوروبي والمصادر الوطنية ومؤسسات أخرى. ويتضمن المشروع أيضًا إنشاء مرافق لتزويد العبارات بالكهرباء من البر، وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومحطات تزويد المركبات بالوقود، إلى جانب دعم السفن منخفضة الانبعاثات، وتحديث الأرصفة لخدمة مشروعات طاقة الرياح البحرية، وتنفيذ أعمال التكريك وتعزيز حواجز الأمواج.

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي كارل نيهمر إن ميناء كلايبيدا يمثل نموذجًا واضحًا لأولويات أوروبا، مشيرًا إلى أن الاستثمار يسهم مباشرة في دعم الأمن والتماسك الأوروبيين، بالتوازي مع أهداف التحول الأخضر.

ويندرج ميناء كلايبيدا ضمن شبكة النقل الأوروبية العابرة للحدود «TEN-T»، ومن شأن تحديث الأرصفة والبنية التحتية البحرية أن يعزز مكانته مركزًا لوجستيًا رئيسيًا لنشر وصيانة مزارع الرياح البحرية، بما يدعم التحول الأخضر وأمن الطاقة في أوروبا.

وقال المدير العام لهيئة ميناء كلايبيدا الحكومي ألجيس لاتاكاس إن الميناء يمثل جزءًا مهمًا من البنية التحتية لليتوانيا، ويدعم اقتصاد البلاد وأمنها في مجالي الطاقة والأمن القومي، موضحًا أن اتفاق التمويل الموقع مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل خطوة مهمة في تطوير الميناء، ويدعم تنفيذ مشروعات رئيسية، من بينها محطة سفن الرحلات البحرية متعددة الاستخدامات ومرافق تزويد السفن بالكهرباء من البر، بما يعزز القدرة التنافسية للميناء واستدامته ومرونته.