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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مش ده الأهلي.. عماد متعب ينتقد أداء الفريق أمام أبو قير: فين الروح والأداء

عماد متعب
عماد متعب
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

انتقد عماد متعب، نجم الأهلي السابق، أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال مواجهة أبو قير للأسمدة، مؤكدًا أن المستوى الذي ظهر به الفريق في المباراة امتداد للأداء السيئ خلال المباريات الأربع السابقة.

وقال عماد متعب، خلال الاستديو التحليلي عبر قناة «أون سبورت»: «أداء الأهلي النهاردة استمرار للأداء السيئ للفريق خلال الـ4 مباريات السابقة، كان نفسي أشوف أداء مختلف النهاردة».

وأضاف متعب منتقدًا أسلوب لعب الأهلي: «أجيب جول وأرجع أدافع.. طب ليه؟! فين هوية الأهلي اللي اعرفه؟»، مشيرًا إلى أن الفريق لم يظهر بالشكل الذي يعكس شخصيته المعهودة.

وأشاد نجم الأهلي السابق بتحركات المغربي أشرف بن شرقي، مؤكدًا: «اللاعب الوحيد الوحيد اللي بيتحرك في الأهلي صح هو أشرف بن شرقي».

وتقدم النادي الأهلي على نظيره أبو قير للأسمدة بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل أحمد سيد زيزو هدف الأهلي الأول في الدقيقة 17، بعدما استغل تمريرة من أشرف بن شرقي، لينفرد بالمرمى ويراوغ حارس أبو قير للأسمدة جنش، قبل أن يضع الكرة داخل الشباك، معلنًا تقدم الفريق الأحمر.

عماد متعب الأهلي أبو قير للأسمدة تصريحات عماد متعب

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