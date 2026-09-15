من أسوأ ما رأيت.. حسام غالي يعلق على أداء الأهلي أمام أبو قير

انتقد حسام غالي، نجم الأهلي السابق، أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الشوط الأول من مواجهة أبو قير للأسمدة، المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال حسام غالي، خلال الاستديو التحليلي عبر قناة «أون سبورت»: «الأهلي قدم أمام أبو قير للأسمدة واحدة من أسوأ الأشواط هذا الموسم وخلال السنوات الأخيرة».

وتقدم النادي الأهلي على نظيره أبو قير للأسمدة بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الأهلي عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 17 من عمر المباراة، بعدما تلقى تمريرة من بن شرقي، لينفرد بحارس أبو قير للأسمدة جنش، قبل أن يراوغه ويضع الكرة داخل الشباك، معلنًا تقدم الفريق الأحمر.

ورغم تقدم الأهلي في النتيجة، أبدى حسام غالي تحفظه على مستوى الفريق خلال أحداث الشوط الأول، مؤكدًا أن الأداء لم يكن على المستوى المنتظر من لاعبي القلعة الحمراء.