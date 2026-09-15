عماد متعب: لو الأهلي لعب بالشكل ده قدام بيراميدز والزمالك هتكون مشكلة كبيرة

انتقد عماد متعب، نجم الأهلي السابق، أداء الفريق خلال مواجهة أبو قير للأسمدة، مؤكدًا أن الأحمر يعتمد حتى الآن على المهارات الفردية للاعبيه في تسجيل الأهداف، دون وجود جمل تكتيكية واضحة ومتفق عليها.

وقال عماد متعب، خلال الاستديو التحليلي عبر قناة «أون سبورت»: «لحد دلوقتي أنا مش شايف غير مهارات فردية للاعبي الأهلي في تسجيل الأهداف، لكن مفيش أي جملة متفق عليها».

وأضاف نجم الأهلي السابق: «لو الأهلي لعب كدة قدام بيراميدز والزمالك بالشكل ده هيكون مشكلة كبيرة»، في إشارة إلى صعوبة المواجهات المقبلة وحاجة الفريق إلى تطوير الأداء الجماعي.

وكان الأهلي قد تقدم على أبو قير للأسمدة بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل أحمد سيد زيزو هدف التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة 17، بعدما تلقى تمريرة من بن شرقي، قبل أن يراوغ حارس أبو قير للأسمدة جنش ويضع الكرة داخل الشباك، ليمنح فريقه الأفضلية خلال مجريات الشوط الأول.

ويبحث الأهلي عن مواصلة نتائجه الإيجابية في بطولة الدوري، وتحقيق الفوز أمام أبو قير للأسمدة، في ظل سعي الفريق للمنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة.