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أحمد موسى: إسرائيل مقلوبة بسبب فيلم يوثق جرائم الاحتلال في فلسطين ومليار دولار للرد عليه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: إسرائيل مقلوبة بسبب فيلم يوثق جرائم الاحتلال في فلسطين ومليار دولار للرد عليه

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن إسرائيل «مقلوبة الأيام الماضية» بسبب فيلم «نازا» الذي يتحدث عن جرائم جيش الاحتلال في فلسطين، مشيرًا إلى أن الفيلم استعان بشهادات من ضباط جيش الاحتلال وفي الشاباك، وأن إنتاج الفيلم تم من داخل إسرائيل، وحظي بتصفيق استمر 25 دقيقة كاملة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الفيلم يكشف جرائم الاحتلال والعنصرية، ويوثق الإبادة التي قام بها مجرم الحرب نتنياهو منذ أكتوبر 2023 حتى اليوم، موضحًا أن الفيلم فضح نتنياهو، وما جرى في عرض الفيلم «نازا».

وأضاف أن نتنياهو مجرم حرب مطلوب للعدالة، و«الأمريكان بيسمحوا له بالحضور»، وعند دخوله اجتماع الجمعية العامة سينسحب الجميع إلا الداعمين له.

وتابع أن الفيلم يوثق كيفية جرائم الاحتلال، كما حظي بشهادات كبرى، قائلًا: «الفيلم فيه شهادات من الاستخبارات الإسرائيلية وبيحكوا كيفية تصفية الفلسطينيين أحياء، النهارده إسرائيل عايزة ترد على الفيلم من خلال الخارجية الإسرائيلية، وإسرائيل بترصد حوالي مليار دولار للرد ومحاولة تبييض الوجه القبيح لجيش الاحتلال».

وأوضح أن إسرائيل لن تستطيع تبييض وجه جيش الاحتلال وجرائم الحرب التي ارتكبوها في قطاع غزة من قتل الأطفال والشيوخ والنساء، وليس لهم علاقة بحماس، والشعب الفلسطيني هم الذين دُمروا.

وأشار إلى أن الأونروا، التي كانت تقدم مساعدات للشعب الفلسطيني، دُمرت، والمخابز دُمرت، موضحًا أن ما فعله نتنياهو هو فصل عنصري داخل غزة، قائلًا: «الشهادات اللي في الفيلم حقيقية وكان عندهم الشجاعة إنهم يتكلموا، وكانوا واخدين تعليمات لإبادة الشعب الفلسطيني واتكلموا عما قاموا به من جرائم حرب، وهذا الفيلم هو الوجه الحقيقي لمجرم الحرب نتنياهو».

وأكمل أن الفيلم لم يعرض جديدًا، لكن الجديد الشهادات التي منهم والتعليمات التي وصلت لهم بتدمير الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الشهادات توضح أن نتنياهو هو من أعطى تعليمات بتصفية الفلسطينيين.

وأوضح أن نتنياهو لن يهرب من العدالة، قائلًا: «الضباط الإسرائيليين هم من اعترفوا بأنهم قاموا بجرائم الحرب، اعملوا مظاهرات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمطاردة مجرم الحرب نتنياهو، فين تنظيم الإخوان المجرم مش بيعملوا مظاهرات ليه أمام السفارات الإسرائيلية، هما بس بيعملوا أمام السفارات المصرية».

وطالب وسائل الإعلام العربية بإذاعة الفيلم وترجمته ليصل إلى 7 مليارات حول العالم، مشيرًا إلى أن «نازا» فيلم منهم يكشف إسرائيل من الداخل.

أحمد موسى اسرائيل غزة

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